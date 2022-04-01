聯詠千萬分紅薪資條曝光 疑處長老婆閨密夫外流 害他下場慘

聯詠一張分為四季領取的年度分紅獎金薪資條近日在社群網路上瘋傳，網友爆料，聯詠今年領到的分紅上看30個月，該張總金額為1120萬，分做280萬共領4次的薪資條，疑是一名處長等級的員工，目前已被人資約談。

網友爆料，該張薪資單所有人為聯詠內部的一名處長，且非本人親自外流，照片檔案共傳3人，原是主管級員工傳給老婆的檔案，未料老婆竟傳給閨密看，再由閨密先生上傳到網路，造成輿論熱議。

網友表示，一般聯詠的工程師5年年資的分紅單季不會破280萬，全年會領破千萬的皆是公司處長以上等級，網友並分析，該名員工的職等若在聯發科「應該是E9」，能在5年間「到這個等級也是高手」。

對於近日聯詠招募缺額少的傳聞，聯詠昨(31)日在臉書PO出擴大徵才訊息，以「香噴噴的滷肉出爐囉」為標題，歡迎各界高手聞香下馬，「加入滷肉」，讓不少網友大喊：「這一碗滷肉真香，我在螢幕前面都聞到了」、「好香的一碗滷肉 沒有很餓只有更餓」。