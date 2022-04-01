元太宣佈捐款15萬美元 人道援助烏克蘭受難兒童

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今(1)日宣布捐款15萬美元，透過聯合國兒童基金會(UNICEF, the United Nations International Children's Emergency Fund)的烏克蘭救援專案，提供在軍事衝突中受難的烏克蘭兒童人道救援協助。

元太科技董事長李政昊表示：「烏克蘭衝突發生後，我們看到在這次衝突危機中受難的人民和孩子們感到十分心痛。E Ink全球有些同仁或是客戶是來自烏克蘭，或與烏克蘭有很深厚的關係，大家也都分別投入相關的人道救援行動中。我們電子書閱讀器品牌的重要客戶之一 -- PocketBook，在烏克蘭設有研發及辦公室，我們特別向那些這段艱困期間不得不留在烏克蘭的 PocketBook 員工表示誠摯的支持。希望這筆捐款能夠對烏克蘭受難的兒童及家庭帶來實質援助，幫助他們儘早回到正常生活。」

隨著家庭、學校、孤兒院和醫院在這場衝突中都受到攻擊，對烏克蘭兒童的威脅越來越大。 200 萬兒童被迫逃離烏克蘭，估計有超過 250 萬兒童在國內流離失所，逃離烏克蘭戰爭的兒童也面臨著更高的人口販運和剝削風險。同時，水和衛生設施等民用基礎設施受到衝擊，數百萬人無法獲得安全用水。聯合國兒童基金會與夥伴單位合作，為弱勢兒童和家庭提供基本服務，包括健康、教育、保護、水和衛生設施，以及救難物資。

UNIEF 聯合國兒童基金會致力於世界各地的弱勢兒童保護與救援行動。每1美元的捐款僅使用不到百分之三的行政管理費，被評為最值得捐助的慈善機構之一。更多聯合國兒童基金會的相關訊息，請造訪www.unicefusa.org。