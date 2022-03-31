電信業合併頻譜限制問題待解 業者不同調

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

電信業兩大合併案先後送進國家通訊傳播委員會（NCC），未來台灣進入「電信新三雄」時代。但也因為併購加上對法令的解讀，出現電信業者握有頻譜數量超標的問題。台經院今（31）日舉行「電信事業合併與市場競爭研究成果分享與意見交流會議」，邀請五家電信商高層以及學者、NCC委員討論合併後超標的議題，業界雖認為須調整法規，但針對 1GHz 以下頻譜超標問題各家立場不同調。

根據法規，1GHz、3GHz 及 6GHz 等三頻率釋出的頻寬都有持有限制。業者在1GHz 以下可得的頻寬不得超過總額3分之1，但電信商完成整併後，各業者都有頻譜超標問題。包括台灣大（3045）合併台灣之星後，1GHz 以下將會多出 10MHz；遠傳（4904）併購亞太電信（3682）前，亞太電信已經規劃將20MHz的頻譜賣給中華電信（2412），併購後可避免超標。

對於相關的問題，中華電主張要維持當初競價設定的頻譜上限，規則不應該因為合併案而有所改變，避免失去公平性、無法反映頻譜價值。台灣大則主張，以NCC相關法規去解釋，當市場加速變化或是在考量頻率使用效率的情況下，可以適度的調整，現有的限制並不是一個鐵律。

台灣大總經理林之晨先前就表示，電信業現在不只是看用戶數或只是上網，現在的用戶對網路的用量未來只會更高，5G服務應用未來5年內爆發，電信業需要能提供用戶更彈性、更好的服務，不希望因為過去法令的灰色地帶影響了產業發展。台灣大法務長李南玫也強調，頻譜頻寬三分之一上限並非鐵律，希望以全面角度思考未來的頻譜政策。台灣之星表示，若政府同意併購案，勢必要思考頻率上限的問題。

遠傳表示，與亞太電信合併後，頻譜也沒有超過限制，其他業者頻譜超標的疑慮要看是否適用其他法規。但競標時就是基於政府政策、公司既有頻譜與用戶數去考量頻譜數量，事後修改法規會改變先前競標的基礎。亞太電信則表示，3分之1是基於五家電信業者分用頻譜狀況，但現在合併就出現了爭議，上限的調整要回歸法規思考。

亞太電信 併購 台灣大

延伸閱讀

遠傳聯名鎮瀾宮！首創申辦指定5G手機方案獨家限量送「媽祖加持SIM卡組」

國家隊助攻 昇達科營收三級跳

長輩送餐App揪甘心 台灣大科技力助陣

亞太電小股東組自救會 遠傳、亞太電表示尊重

相關新聞

傳台積電美國工廠延後進駐設備 N5P、N4製程量產時程不變

設備供應商消息傳出，台積電美國亞利桑那州工廠將於明年第一季度開始進駐設備，主要目標是N5P（升級版5nm）和N4（4nm）製程，預計將於2024年上半年量產，第一階段月產能約2萬片。

俄烏戰爭與高通膨波及 三大顯示器出貨面臨修正

因俄烏戰爭直接影響東歐乃至於整個歐洲市場，導致原物料的供給不穩，價格持續上漲，加劇通膨惡化程度，全球經濟也因此遭受重擊，...

Google員工4月重返辦公室 開啟混合辦公模式

今年3月初，舊金山新冠肺炎疫情獲得基本控制，這讓矽谷各大科技公司開始討論員工何時重返辦公室；Google母公司Alpha...

崇越看先進材料3年內需求持續高漲 馬來西亞擬新設公司

崇越（5434）董事長潘重良今（31）日在法說會上回應外界提問供需看法提到，配合半導體先進材料3年內需求持續高漲，持續強...

東友科技 公開招募30位ASD專案人才

東友科技（5438）今（31）日發布一支招募員工的影片，招募的對象不是一般員工，而是特別招募ASD（自閉症）員工，且一口...

首屆AI超算年會登場 華碩旗下台智雲今年客戶數拚翻倍

AIHPC是發展AI高效能運算的利器，為分享最新AIHPC技術、應用和趨勢，華碩（2357）旗下台灣智慧雲端（台智雲）攜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。