電信業合併頻譜限制問題待解 業者不同調

電信業兩大合併案先後送進國家通訊傳播委員會（NCC），未來台灣進入「電信新三雄」時代。但也因為併購加上對法令的解讀，出現電信業者握有頻譜數量超標的問題。台經院今（31）日舉行「電信事業合併與市場競爭研究成果分享與意見交流會議」，邀請五家電信商高層以及學者、NCC委員討論合併後超標的議題，業界雖認為須調整法規，但針對 1GHz 以下頻譜超標問題各家立場不同調。

根據法規，1GHz、3GHz 及 6GHz 等三頻率釋出的頻寬都有持有限制。業者在1GHz 以下可得的頻寬不得超過總額3分之1，但電信商完成整併後，各業者都有頻譜超標問題。包括台灣大（3045）合併台灣之星後，1GHz 以下將會多出 10MHz；遠傳（4904）併購亞太電信（3682）前，亞太電信已經規劃將20MHz的頻譜賣給中華電信（2412），併購後可避免超標。

對於相關的問題，中華電主張要維持當初競價設定的頻譜上限，規則不應該因為合併案而有所改變，避免失去公平性、無法反映頻譜價值。台灣大則主張，以NCC相關法規去解釋，當市場加速變化或是在考量頻率使用效率的情況下，可以適度的調整，現有的限制並不是一個鐵律。

台灣大總經理林之晨先前就表示，電信業現在不只是看用戶數或只是上網，現在的用戶對網路的用量未來只會更高，5G服務應用未來5年內爆發，電信業需要能提供用戶更彈性、更好的服務，不希望因為過去法令的灰色地帶影響了產業發展。台灣大法務長李南玫也強調，頻譜頻寬三分之一上限並非鐵律，希望以全面角度思考未來的頻譜政策。台灣之星表示，若政府同意併購案，勢必要思考頻率上限的問題。

遠傳表示，與亞太電信合併後，頻譜也沒有超過限制，其他業者頻譜超標的疑慮要看是否適用其他法規。但競標時就是基於政府政策、公司既有頻譜與用戶數去考量頻譜數量，事後修改法規會改變先前競標的基礎。亞太電信則表示，3分之1是基於五家電信業者分用頻譜狀況，但現在合併就出現了爭議，上限的調整要回歸法規思考。