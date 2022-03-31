華碩、宏碁雖在PC市場競爭 攜手創國家級區塊鏈公鏈

區塊鏈商機龐大，華碩（2357）與宏碁（2353）不約而同跨入區塊鏈新市場，有趣的是，雙A在PC端是競爭者，但區塊鏈端則是合作者。

華碩出資成立的台灣智慧雲端(台智雲)31日攜手台灣大哥大（3045）、NVIDIA共同舉辦第一屆 「AIHPCcon 台灣AI超算年會」，展示台灣杉二號超級電腦的高速運算效能和技術，台智雲也預告第2季會有多個專案發表，4月將推出開發一年半才孵化完成的「國家級區塊鏈公鏈平台」。

台智雲總經理吳漢章31日表示，4月最先發表國家級區塊鏈服務平台，是前科技部長陳良基大力推動，鑑於國際大型公鏈運作效率過低，台灣應扶植自有區塊鏈產業，所計畫建立的大型區塊鏈公鏈。

打造公鏈要許多資源與人力，台智雲一年半前就與10家區塊鏈業者：邦拓鏈、博斯資安、關楗、國際信任機器、灣谷、晟悅、和誼、墨沫、池安、思偉達合作打造，目標是4月上線開放給區塊鏈新創使用。

積極推動產業前進，吳漢章也是台灣區塊鏈大聯盟應用推廣組召集人，思偉達執行長鄧萬偉是副召集人。吳漢章表示，台智雲另外兩專案分別是接手政府開放資料服務管理1300萬筆資料進行AI訓練，並與台哥大合作讓AI平台串連5G專網，在竹圍打造5G元宇宙實驗室，透過台灣杉二號強大算力，台智雲期望扮演AI界台積電（2330）角色。

宏碁投資思偉達，間接攜手華碩

特別的是，思偉達2月剛獲得宏碁集團注資，加上3月又宣布跟宏碁集團成員倚天酷碁簽署合作意向書，已扮演宏碁集團跨入區塊鏈及數位藝術的重要門戶，然思偉達也是協助台智雲打造區塊鏈公鏈的重要合作夥伴，讓雙A透過開發區塊鏈奚守禾做。

看好NFT商機熱，思偉達2021年成立「Jcard這咖」NFT發行交易平台，目前已有1萬名註冊會員，該平台分兩層，第一級市場是發行NFT的市場，可收台幣或刷卡購買NFT，方便消費者接觸體驗，而二級市場則是NFT交易市場，只收穩定幣，面向全球市場，讓玩家能賣出NFT套利，每月二級市場交易金額在70～100萬美元不等。

Jcard平台在台灣幫霹靂國際及藝人郭書瑤發行過NFT，有一定知名度，不過該平台現在還無法將買到的NFT轉到其他NFT平台賣，流通性仍不完備，對此思偉達表示，因為現在交易平台建置在幣安公鏈上，2個月內將搬移到全球最大公鏈以太坊及Polygon上，屆時會員的NFT就有更多流通性。