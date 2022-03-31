智原發表Cortex-A53架構的SoC平台 加速FinFET晶片開發

ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原科技（3035）今日發表基於三星14LPP FinFET製程的SoCreative!VI A600 SoC開發平台。該平台內建智原自行開發的A600系統單晶片並整合Linux SDK軟體開發套件以建立完善的系統開發環境，能夠提供軟硬體設計工程師在晶片開發初期實現完整的系統功能驗證與系統軟體開發，適用於AIoT、邊緣計算、多媒體和通信等FinFET應用領域，進而縮短產品的上市時間。

為滿足高效且複雜的系統需求，智原的A600系統單晶片內建Arm Cortex-A53四核處理器，性能優化高達1.5 GHz，同時整合智原自行開發的LPDDR4/4X記憶體存取介面子系統，包括實體層PHY及連結層控制IP。

此外，A600亦包含PCIe Gen4與USB等其他常用高速IO介面關鍵IP。SoCreative!VI A600平台並可透過USB Type-C傳輸線連接客戶的FPGA板，協助客戶在已驗證過的SoC架構中更輕鬆地評估和驗證自有的硬體電路設計。

智原科技營運長林世欽表示，智原最新的SoCreative!系列平台A600可以讓客戶的SoC專案快速接軌到 FinFET製程。藉由這個開發平台，智原為自有IP驗證及軟體開發的客戶，提供重要的ASIC附加價值服務於新一代的SoC應用領域。