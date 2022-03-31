快訊

金門也失守...台中婚宴群聚持續延燒 12縣市確診足跡一次看

「每日確診破百不意外」 醫籲：2大方面著手降衝擊

智原發表Cortex-A53架構的SoC平台 加速FinFET晶片開發

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原科技（3035）今日發表基於三星14LPP FinFET製程的SoCreative!VI A600 SoC開發平台。該平台內建智原自行開發的A600系統單晶片並整合Linux SDK軟體開發套件以建立完善的系統開發環境，能夠提供軟硬體設計工程師在晶片開發初期實現完整的系統功能驗證與系統軟體開發，適用於AIoT、邊緣計算、多媒體和通信等FinFET應用領域，進而縮短產品的上市時間。

為滿足高效且複雜的系統需求，智原的A600系統單晶片內建Arm Cortex-A53四核處理器，性能優化高達1.5 GHz，同時整合智原自行開發的LPDDR4/4X記憶體存取介面子系統，包括實體層PHY及連結層控制IP。

此外，A600亦包含PCIe Gen4與USB等其他常用高速IO介面關鍵IP。SoCreative!VI A600平台並可透過USB Type-C傳輸線連接客戶的FPGA板，協助客戶在已驗證過的SoC架構中更輕鬆地評估和驗證自有的硬體電路設計。

智原科技營運長林世欽表示，智原最新的SoCreative!系列平台A600可以讓客戶的SoC專案快速接軌到 FinFET製程。藉由這個開發平台，智原為自有IP驗證及軟體開發的客戶，提供重要的ASIC附加價值服務於新一代的SoC應用領域。

智原 軟體

延伸閱讀

半導體設備商ASMI：今年全年晶片供應持續吃緊

晶片基板需求旺盛 南韓PCB市場今年將增長7%

精選／iPhone 14或採用換皮版A15晶片、華為邊裁員邊吸納優秀人才

算算iPad Pro周期該出新款了？2大亮點曝光 網友在意「這關鍵」才想買

相關新聞

傳台積電美國工廠延後進駐設備 N5P、N4製程量產時程不變

設備供應商消息傳出，台積電美國亞利桑那州工廠將於明年第一季度開始進駐設備，主要目標是N5P（升級版5nm）和N4（4nm）製程，預計將於2024年上半年量產，第一階段月產能約2萬片。

俄烏戰爭與高通膨波及 三大顯示器出貨面臨修正

因俄烏戰爭直接影響東歐乃至於整個歐洲市場，導致原物料的供給不穩，價格持續上漲，加劇通膨惡化程度，全球經濟也因此遭受重擊，...

Google員工4月重返辦公室 開啟混合辦公模式

今年3月初，舊金山新冠肺炎疫情獲得基本控制，這讓矽谷各大科技公司開始討論員工何時重返辦公室；Google母公司Alpha...

崇越看先進材料3年內需求持續高漲 馬來西亞擬新設公司

崇越（5434）董事長潘重良今（31）日在法說會上回應外界提問供需看法提到，配合半導體先進材料3年內需求持續高漲，持續強...

東友科技 公開招募30位ASD專案人才

東友科技（5438）今（31）日發布一支招募員工的影片，招募的對象不是一般員工，而是特別招募ASD（自閉症）員工，且一口...

首屆AI超算年會登場 華碩旗下台智雲今年客戶數拚翻倍

AIHPC是發展AI高效能運算的利器，為分享最新AIHPC技術、應用和趨勢，華碩（2357）旗下台灣智慧雲端（台智雲）攜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。