今年第1季投資詐騙簡訊超過60萬筆 NFT詐騙是新手法

愚人節不當「愚」人！全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技在愚人節前夕拆穿最新網路謊言騙術，提醒資安素養三大要點。趨勢科技觀察，2022年第1季最常見的網路詐騙手法大多出現在「投資」、「捐款」與「交友」行為中，有心人士利用熱門話題設下謊言圈套，呼籲民眾小心提防，避免落入「愚」人的詐騙陷阱。

趨勢科技指出，謊言騙術第一項就是騙投資，根據趨勢科技偵測統計，台灣在2022年第1季網路投資詐騙就高達60多萬筆，較去年同期上升了至少17%，市場也出現日趨多元的投資新工具，如NFT詐騙今年首季就偵測到近4萬筆。相關常見手法包括假NFT贈送或白名單抽獎活動、設置假NFT網站交易平台來騙取投資、盜取NFT的釣魚郵件、販賣盜版NFT，民眾透過網路進行投資必須更加小心。

謊言騙術第二項是騙捐款，有多個假借俄烏之戰發起的「假」捐款社團，例如「烏克蘭人道救援紅十字會」粉絲專頁、「烏克蘭紅十字國際委員會 (ICRC)」Line帳號，邀請民眾加入捐款或捐贈物資，濫用愛心。除此之外，國外也出現由駭客經營的「假人道援助網站」，聲稱接受捐款以幫助落難的人民，或是透過「人道援助釣魚郵件」誘騙民眾點擊捐贈加密貨幣。

謊言騙術第三項是以交友邀請騙個資。，趨勢科技調查發現，2022第1季台灣的網路交友詐騙數量共有30多萬筆，透過手機簡訊或電子郵件傳送關心與交友邀請，附上釣魚網址引誘民眾點入並要求註冊登入、填問卷以及輸入個人重要資訊，達到騙財、騙色、騙個資的目的。

趨勢科技指出，根據《Digital 2022: TAIWAN》最新報告指出，台灣有將近半數 (48.8%) 用戶擔心網路上假消息的真偽辨別；約三成 (33.1%) 用戶在意個資外洩的問題，兩者皆較去年升高 3.3 個百分比，民眾對網路安全與隱私的意識日漸升高，但在收到來路不明訊息、點擊前應三思，求證消息來源，並重視個資防護。