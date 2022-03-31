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台灣大捐款500萬元 支援烏克蘭難民人道救援計畫

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大哥大號召「手機即時捐」，支持台灣世界展望會、中華民國紅十字會的人道救援活動，助烏克蘭難民度過難關。圖／台灣大提供
台灣大哥大號召「手機即時捐」，支持台灣世界展望會、中華民國紅十字會的人道救援活動，助烏克蘭難民度過難關。圖／台灣大提供

繼富邦集團捐款3000萬元投入烏克蘭人道救援後，台灣大哥大亦於今（31）日宣布捐出500萬元給「慈濟基金會」，參與烏克蘭難民人道救援物資計畫，同時也號召民眾一起發揮愛心，透過慈濟基金會官網捐款，讓志工盡快籌集醫療用品、毛毯、食物等緊急物資，加速展開援助行動。

隨著烏俄衝突情勢加劇，許多烏克蘭人正面臨身心受創、失去親人、家園被毀的困境，聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）更統計，如今烏克蘭已有超過1,000萬人逃離家園，是二戰以來最嚴重的難民危機，台灣大哥大秉持人道關懷精神，捐款參與慈濟救助計畫，讓波蘭慈濟志工就近提供難民實質的援助，為當地人道救援工作盡一份力，並期盼早日停戰、恢復和平，讓烏克蘭人民盡快重返家園，重建日常生活。

同時，台灣大也鼓勵員工與用戶，透過「手機即時捐」，以小額捐款支持「台灣世界展望會」與「中華民國紅十字會｣的人道救援活動，整合更多資源與力量投入賑濟工作。

台灣大用戶手機直撥518077即可捐款給台灣世界展望會，零時差提供於戰爭中流離失所的兒童與家庭獲得安全庇護、基本生活援助及心理急救關懷，或直撥55135捐款給中華民國紅十字會，提供難民基本援助與醫療用品等迫在眉睫的救援需求。

台灣大表示，此勸募活動發起後，短時間內就有數百位台灣大公司同仁與民眾捐款送暖，捐款金額更已達6位數字。希望能匯聚各界更多的資源與關懷，協助受戰火影響的人民早日度過難關。

捐款 台灣大哥大 烏克蘭

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