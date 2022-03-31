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Tesla Model 3軟硬體升級 Q1掛牌近2,300輛創銷售紀錄

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

電動車需求愈小不易Tesla Model 3 繼 2021 年全年超過 5,600 輛掛牌的亮眼成績後，隨著今年第1季度車輛軟硬體雙重升級，第一季掛牌逼近 2,300 輛，再創台灣電動車單季掛牌紀錄。除此之外，Tesla 也將在4月 6 日迎來位於新竹的台灣第五座 Tesla Center 服務中心，加速提升桃竹苗地區原廠車輛服務動能。

Tesla Model 3 本季度配置全新 AMD Ryzen 晶片，同時各版本車型續航里程皆再度升級，搭配不斷透過 OTA 線上更新的車內介面與系統功能，持續帶給消費者與車主不同於以往的駕駛與用車體驗，截至今日，Model 3 車款掛牌近 2,300 輛，相較去年同期，成長幅度逾 75%，再次為台灣電動車市場刷新紀錄，也持續加速台灣轉向永續能源的發展。

台灣特斯拉表示，持續深耕台灣市場的Tesla，今年第1季已開放高達7座全新超級充電站點，目前全台總數已達 46座站點，超過260支超級充電座，同時，伴隨著今年初全新開幕的「新竹竹北體驗店」，Tesla 也即將於4月6日開放全台第五座原廠服務中心「Tesla 新竹香山服務中心」，再度為桃竹苗地區注入環保零碳排的能量，以迎接更多車主加入Tesla純電生活的行列。

Tesla 電動車

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