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輝達邱麗孟：今年GPU市場很熱鬧 上半年仍供不應求

經濟日報 / 記者王郁倫／即時報導
輝達是台灣杉二號關鍵推手之一，輝達台灣區總經理邱麗孟（右一）出席AI超算年會。華碩提供
輝達是台灣杉二號關鍵推手之一，輝達台灣區總經理邱麗孟（右一）出席AI超算年會。華碩提供

顯示卡市場雜音紛起，繼顯示卡品牌業者技嘉（2376）、微星（2377）及華碩（2357）在大陸調降產品售價10~20%，華碩又宣布4月1日因應關稅調降參考售價（MSRP）25%，究竟顯示卡產業榮景是否已經變天？

輝達（NVIDIA）台灣區總經理邱麗孟31日出席AI超算年會指出，因為疫情的關係，其實全球零件都缺貨，「上半年都供不應求，不管是遊戲或伺服器產品，現在都很吃緊，到下半年（供應）才會變得更好一點，NVIDIA做很多努力。」

而英特爾（Intel）30日剛宣布推出Arc顯示晶片，支援筆電先行，桌上電腦顯示卡第2季推出。英特爾30日先發表Arc A系列晶片分別包括357系列，首批Arc 3晶片產將搭載至Evo筆電中，包括：用於超薄設計的A350M及更高效能的A370M。

邱麗孟認同今年GPU市場很熱鬧，看好AI將光速發展，她表示NVIDIA的Hopper是下一代GPU，更強大，用台積電（2330）的4奈米製程，效能上是很大突破，這也是第一次NVIDIA的GPU支援PCI-E 5.0及 HDMI3規格，預計今年第4季度就能買到。

Arm伺服器應用趨勢也受矚目，NVIDIA除已經發表以Arm架構開發的Grace CPU，邱麗孟表示，即便是NVIDIA的GPU也是能運行在Arm架構伺服器上。

NVIDIA 顯示卡 GPU

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