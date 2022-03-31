調研：俄烏戰爭與高通膨影響 下修今年電視出貨量預測

集邦科技（TrendForce）今（31）日表示，全球政經局勢的不確定性，將衝擊如電視、液晶監視器、筆電等三大顯示器應用的需求，2022年上半年將壟罩在修正壓力下。並下修今年電視出貨量，降至2.15億台，年增幅收斂至2.4%。

集邦科技指出，俄烏戰爭直接影響東歐及整個歐洲市場，導致原物料的供給不穩，價格持續上漲，加劇通膨惡化程度，全球經濟也因此遭受重擊。此外近期中國在疫情擴大趨勢下，受清零的強勢政策影響，封城、停工恐導致工廠生產效能降載以及物流延宕受阻等複雜問題。

電視市場方面，由於俄烏戰爭使通膨情況惡化，因此在消費者預算不變的情況下，將會削減非生活必需品的花費，進而使電視產品需求出現遞延效應。

此外，2021年因缺櫃、塞港等問題導致海運費用大幅漲價，間接墊高電視整機生產成本，疫情之前一台65吋電視海運費用為9美元，去年漲幅已達50~100美元，而尺寸越大增幅越大。即便目前電視面板價格相較去年高點已大幅下跌3~4成，但2022年在運費成本無望收斂的情況下，勢必影響品牌在2022下半年海外市場旺季促銷備貨規模。

因此，TrendForce下修今年電視出貨量預測，自原先的2.17億台降至2.15億台，年增幅收斂至2.4%。

液晶監視器市場方面，因整體市場已無去年宅經濟效應強勁的需求動能支撐，2022年市場規模將較2021年收斂。此外，原先需求較穩健的歐洲市場，2月底又遭遇俄烏戰爭，加上後續可能會引發需求下修的蝴蝶效應，以及通膨、運費持續高昂等問題，讓品牌積極的出貨目標難以達成。故TrendForce初步下修今年液晶監視器出貨預測，將由原先1.44億台降至1.42億台，年減幅度擴大至2.3%，且不排除持續下修的可能性。

筆電市場方面，TrendForce將原先2.38億台出貨量預測，下修至2.25億台，年減8.5%。主要有三大因素影響，其一，2021年Chromebook受惠疫情帶動遠距教育需求，占筆電總出貨量的15%，但2022年隨著宅經濟效應不再，Chromebook出貨動能疲軟，預估全年Chromebook將衰退5成以上，約影響筆電總出貨量影響約7~10%。

其二，俄烏衝突使多數筆電品牌停止對俄出貨，2021年俄羅斯占全球筆電出貨量約2%，亦將抑制筆電出貨需求；其三，各筆電品牌下修對2022年度出貨量展望，相較年初平均約下修10~15%，顯示通膨使品牌對未來需求展望較不明確，而整個供應鏈的庫存量包括在途、ODM、OEM廠部份零組件庫存持續攀升，加上部份零組件價格持續面對下行的壓力，盤根錯節的問題交雜，亦將使品牌開始審慎控制拉貨力道，恐進一步衝擊上游供應鏈。