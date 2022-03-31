快訊

侯友宜籲打第4劑新冠疫苗 陳時中鬆口曝規畫

新北+27確診足跡曝光！曾搭高鐵赴兩縣市 金山老街、壽司郎入列

益華電腦助攻M31 IP 提升5倍上市時間

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

全球電子設計創新領導廠商益華電腦（Cadence）今日宣布，全球矽智財專業開發商円星科技（M31 ）已採用CadenceÒ CloudBurstÔ平台進一步完備其現有的Cadence Liberate Trio Characterization Suite分析套件基礎架構，加快其先進製程IP的交付時間。

益華電腦表示，CloudBurst平台可在安全、隨時可用的雲端環境中，輕鬆存取Liberate Trio套件，將設置時間縮短25倍，並使M31能夠有效提升5倍的IP產品上市時間。

M31是矽智財專業開發商，致力於迅速掌握關鍵應用市場趨勢，並研發前瞻性的IP產品以因應多樣化的IC設計需求。

益華電腦表示，Liberate Trio套件，通過這個最新的設計項目提供了最佳的可擴展性、高速度和可靠性。為了提供高品質的精品矽智財，M31需要額外的硬體運算資源來補足既有的地端伺服器設備，因此採用CloudBurst平台。將設計工作轉移到益華電腦CloudBurst，意味著M31無須進行前期資本支出或投入專門的資訊科技資源來購置設備，節省了時間和金錢，並且能夠同時滿足先進技術的設計要求，縮短客戶交期，降低硬體成本和風險，對M31帶來有效的助益。

此外，Liberate Trio套件採用快速分散關鍵小組件(Bolt)技術，這是一種整合型的作業分配系統，它為M31提供了在雲端中跨10,000個並行中央處理器的可靠特性。

M31總經理張原熏表示，M31的使命是如期向客戶提供具差異化的矽智財解決方案。他說，將益華電腦CloudBurst平台與M31經過生產驗證和晶圓代工認證的Liberate Trio環境相結合，益華電腦提供一個安全的、以雲端為基礎的特徵化解決方案，使M31能夠更快速研發新產品以滿足上市時間的目標。

矽智財 雲端

延伸閱讀

台積電擬今年Q4舉行第11屆設備博覽會 擴大參訪規模

投信加碼電子股

上季晶圓代工產值295.5億美元 連十季創新高

IP矽智財族群注入新血

相關新聞

十銓二大電競記憶體 雙雙獲德國紅點設計大獎

在電競記憶體持續攻城掠地的十銓科技，近期再傳捷報，旗下電競品牌電競記憶體T-FORCE DELTA RGB DDR5及 ...

崇越看先進材料3年內需求持續高漲 馬來西亞擬新設公司

崇越（5434）董事長潘重良今（31）日在法說會上回應外界提問供需看法提到，配合半導體先進材料3年內需求持續高漲，持續強...

東友科技 公開招募30位ASD專案人才

東友科技（5438）今（31）日發布一支招募員工的影片，招募的對象不是一般員工，而是特別招募ASD（自閉症）員工，且一口...

首屆AI超算年會登場 華碩旗下台智雲今年客戶數拚翻倍

AIHPC是發展AI高效能運算的利器，為分享最新AIHPC技術、應用和趨勢，華碩（2357）旗下台灣智慧雲端（台智雲）攜...

宏碁德國電競筆電 2月份銷售居冠

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）在德國電競筆電市場2022年持續創下亮眼成績，2月份以24%市佔率取得冠軍地位。相...

台積電攜手設備商開發智能系統 列測試機台標準設計

台積電實踐綠色製造，攜手設備供應商開發智能壓縮乾燥空氣流量控制系統，預計第4季完成先進封測廠既有針測機系統全數更新，並列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。