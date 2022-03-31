台積電機台改造綠色行動 減碳4,473公噸、省電891萬度

台積電今日在企業社會責任電子報揭露推動綠色製造機台綠色行動成果，在不影響機台效能的前提下，攜手設備供應商針對測試機台開發「智能壓縮乾燥空氣（Compressed Dry Air, CDA）流量控制系統」，透過精準控制CDA流量輸出開關，不僅節省測試機台70% CDA用量，也達到省電效果。台積電統計，截至今年3月止，已導入先進封測廠針測機 （Prober），每年減少碳排放量4,473公噸、省電891萬度。

台積電表示，晶圓測試的目的為確認每片晶圓的可靠度與良率，依不同測試環境需求，部分測試機台由廠務系統全時段供應CDA，以確保低溫時仍保持乾燥，維持測試環境的穩定性。

因半導體製程快速演進使測試需求持續增加，為提升機台運作與CDA使用效率，台積電測試營運處於民國109年第3季啟動「智能CDA流量控制系統開發專案」，與設備供應商合作改造測試機台管路、控制閥件及控制軟體系統，透過擷取機台參數，可依據測試環境需求自動控制CDA流量開關，非低溫測試環境時即關閉控制閥，達到有效節省CDA用量與電力的效益。

台積電預計民國111年第4季完成先進封測廠既有針測機系統全數更新，並將智能CDA流量控制系統列為新建先進封測廠測試機台標準設計，預估至民國115年可年省4,000萬度電、減碳20,080公噸，相當於52座大安森林公園1年的二氧化碳吸附量。

台積電也規劃將智能CDA流量控制系統導入測試機（Tester），持續擴大節能效益，朝能源使用效率最佳化目標邁進。