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TrendForce:今年電競液晶監視器出貨量年增率收斂至14%

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

據TrendForce最新調查顯示，儘管面板和零組件長短料供應問題以及宅經濟效應減退等因素，影響2021年電競液晶監視器（定義為刷新率100Hz以上）出貨量，但第四季多數品牌針對電競產品採取積極降價促銷衝量的策略，仍成功拉抬2021年電競液晶監視器出貨量至2,280萬台，年成長率為24%。

然而，2022年成長動能將減緩，除了出貨基期已高，最大變因仍是俄烏戰爭的影響，若戰事持續將會衝擊歐洲市場需求，進而影響電競相關產品出貨表現，另一方面，俄烏戰事引發原油、金屬、大宗農作物價格高漲，讓原本升高的通膨壓力驟增，因此TrendForce保守預估2022年電競液晶監視器出貨量為2,610萬台，年成長14%。

從產品類型來看，TrendForce表示，2021年平面電競液晶監視器市占率達59%，正式超越曲面41%。主要是去年在三星顯示（SDC）淡出供應行列的情況下，曲面面板供應短缺，漲價幅度因此上升，加上平面IPS電競產品供給持續增加，使得曲面面板市場競爭力下滑。2022年平曲面板市占格局不變，但在主要在兩大供應商友達及CSOT曲面電競面板供應量持續增加，以及曲面電競面板價格率先降價，促使曲面電競整機高性價比優勢再度浮現，將讓曲面電競液晶監視器市占率小幅回升至43%。

從電競產品解析度來看，分為FHD（1920x1080）、QHD（2560x1440）、UHD（3840x2160）及Ultra-wide（2560x1080/3440x1440/ 5120x1440等），2021年FHD以62.9%市占率為最高，接續為QHD、Ultra-wide及UHD。TrendForce認為，除了持續提升電競產品規格，包括解析度的同步提升，將有助於品牌維持或提升獲利能力。

尤其從2021年第4季開始，34吋（21:9）寬螢幕VA產品供給明顯增加，加上面板降價有感，讓品牌獲利及操作空間大，預計可帶動2022年寬螢幕挑戰13.4%市占率。

電競 面板

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