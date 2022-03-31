台積電目標Q4完成先進封測廠機台更新 拚省4,000萬度電

台積電（2330）今日更新ESG電子報，其中在節能減碳方面也進一步更新相關進展，其中持續擴大測試機台改造行動，預計民國111年第4季完成先進封測廠既有針測機系統全數更新，並將智能CDA流量控制系統列為新建先進封測廠測試機台標準設計，預估至民國115年可年省4,000萬度電、減碳20,080公噸，相當於52座大安森林公園1年的二氧化碳吸附量。

台積說明，公司實踐綠色製造，致力優化製程能源使用效率，除以二大策略、6項行動方案擴大節能成效外，在不影響機台效能的前提下，攜手設備供應商針對測試機台開發「智能壓縮乾燥空氣（Compressed Dry Air, CDA）流量控制系統」，透過精準控制CDA流量輸出開關，不僅節省測試機台70% CDA用量，亦達到省電效果。截至民國111年3月，已導入先進封測廠針測機（Prober），每年減少碳排放量4,473公噸、省電891萬度。

台積電也指出，公司亦規畫將智能CDA流量控制系統導入測試機（Tester），持續擴大節能效益，朝能源使用效率最佳化目標邁進。

因半導體製程快速演進使測試需求持續增加，為提升機台運作與CDA使用效率，台積電測試營運處於民國109年第3季啟動「智能CDA流量控制系統開發專案」，與設備供應商合作改造測試機台管路、控制閥件及控制軟體系統，透過擷取機台參數，可依據測試環境需求自動控制CDA流量開關，非低溫測試環境時即關閉控制閥，達到有效節省CDA用量與電力的效益。