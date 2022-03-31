台積電今年加碼台積寶寶茁壯計畫 生育補助拉高至萬元

台積電（2330）今日發布3月ESG電子報，並更新推動「多元與共融」職場環境進展，其中備受各界關注的台積寶寶計畫也進一步在今年加碼多項福利，其中生育補助提高至一萬元並延長產假週數。

台積電指出，支持同仁兼顧家庭照顧與工作發展，台積公司推動「台積寶寶茁壯計畫」，民國111年1月起，產假由8週延長至12週、陪產檢與陪產親職假由5天延長至10天、生育補助由每胎新台幣1,000元提高至10,000元，並規畫假日STEAM營隊，陪伴台積寶寶茁壯。

而為回饋同仁長期的努力與貢獻，台積指出，公司亦擴大服務年資獎範圍，同仁任職每滿5年可享有5項進階健康檢查；同時，台積公司將晶圓製程中產生的石英玻璃回收再利用，打造兼具環保與紀念意義的年資獎座，致贈久任同仁表達感謝之意。

此外，台積公司於民國111年3月8日正式成立Women@tsmc員工資源團體（Employee Resource Group, ERG），希望藉此連結女性同仁，使其發揮潛能，成為更好的自己。首波活動為於國際婦女日舉行內部線上論壇，透過台積公司資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅與Women@tsmc團隊的分享與互動，鼓勵同仁勇於追求目標及自我成長；台積公司同時提供同仁為期一個月的《一家之主》電影線上放映專場活動，期待同仁透過觀看電影中女性於職場、家庭與社會中扮演的不同角色，進而產生同理、邁向正面改變。