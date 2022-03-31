台積電擬今年Q4舉行第11屆設備博覽會 擴大參訪規模

台積電（2330）今日發布3月ESG電子報，其中提到台積公司預計民國111年第4季舉行第11屆設備博覽會，並規畫擴大參訪規模，讓更多師生透過親身體驗，了解台積公司先進的製造技術及工程師工作內涵與價值。

台積電指出，藉由設備導覽、新人訓練中心及先進製程廠區參訪與座談，讓大專院校師生見證半導體製造技術的創新與突破，亦彰顯台積公司對新人培育的重視。為持續深化與各校理工科系的產學交流，使學子認識半導體產業發展前景。

台積電是在民國110年6月正式啟用全台最大的半導體新人訓練中心，針對設備、製程、製程整合、製造系統分別進行6-8週教學課程，協助新人安心學習專業技術及值班技能。不少學生表示，台積公司的訓練機制完整，有助於縮短學用落差、接軌職場。此外，台積公司亦引領教授參觀生產5奈米製程晶片的晶圓十八廠，導覽多種先進製程設備機台運作及自動化傳輸系統，並由資深主管與教授進行產學交流座談，多位教授對於台積公司日新月異的製造技術與創新印象深刻。

台積電統計，民國110年第10屆設備博覽會擴大規模，邀請更多國內大專院校理工相關科系師生參與，除導覽及座談外，並開放參訪新人訓練中心與最先進的晶圓十八廠，進一步深化產學交流，4場次總計12校49位教授、17校296位學生共襄盛舉。

台積電也指出，公司設備博覽會由專人分享設備同仁於「系統整合、設備改造、好用工具、環保節能」四大領域的改善成果，教授於參訪後普遍表示，台積公司不僅將物理、化學、電子、機械、材料等基本原理活用於精進半導體製造技術，更讓學生了解設備工程師勇於突破、提升自我的精神，翻轉設備工作重複性高、技術含量低的刻板印象，進一步展現其專業價值。