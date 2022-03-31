統一IC設計臺灣ETN3月31日掛牌上市 聚焦新護國神山群

看好人工智慧、物聯網、通訊以及智慧車等產業趨勢，統一綜合證券與臺灣指數公司合作編製臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數(簡稱特選臺灣IC設計報酬指數)，並發行統一特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數ETN(簡稱統一IC設計臺灣N，股票代號020031)，今(31)日掛牌上市。此檔產品不僅為首檔聚焦臺灣IC設計的指數產品，發行價5元，讓投資人可以輕鬆參與臺灣IC設計的起飛期、掌握最多千元高價股群。

根據工研院產科所公告，2021年台灣IC設計業產值以年成長42.4%居整體IC產業之冠，大幅超越晶圓代工23.3%，顯示為智慧晶片大腦的IC設計，正朝成為矽島臺灣的新屏障的方向邁進。統一證券表示，近期隨半導體需求強勁、來自市場的驅動力源源不絕，為了讓投資人可以快速掌握新世代產業趨勢，特選臺灣IC設計報酬指數成分股網羅各大智慧晶片應用主軸產業，包含網通、高速傳輸、電源管理、驅動以及矽智財等。

受惠於WIFI 6以及5G應用比例提高、聯網設備需求大幅增加，網通也成為產業關注焦點之一，因此，全球四大IC設計聯發科（2454），以及國內主要的Wifi晶片供應商瑞昱（2379）皆成為指數中網通族群的一員；針對高速運算帶動高速傳輸介面需求，以及伺服器和雲端資料中心的升級，相關成分股包含網通晶片大廠譜瑞-KY（4966）(4966)、全球伺服器管理晶片第一大廠信驊（5274），以及AMD長期合作夥伴祥碩（5269）；因電動車需求爆發、供不應求的電源管理IC成分股則有股王矽力-KY（6415）、致新（8081）；OLED面板大幅應用拉升的驅動IC族群，則包含全球領先的聯詠（3034）、敦泰（3545）以及天鈺（4961）；被稱為擁有最夢幻本益比的矽智財產業，則有台積電（2330）連續十一年「嵌入式記憶體」最佳矽智財夥伴的力旺（3529）、ASIC廠世芯- KY（3661）等。

在指數編列上，首先自符合流動性標準上市上櫃IC設計類股中，篩選公司獲利表現優異(依照近四季平均EPS)的前20檔股票，利用自由流通市值加權方法編製而成，選股兼具獲利與市值。

每半年審核與調整，單一成分股上限15%，且前五大成分股權重總和不得超過 60%，讓漲多的成份股獲利了結，同時抓住未來主流。統一特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數ETN(020031)具有：1.市場獨家100%投資臺灣IC設計產業，不會與半導體指數產品高度重複；2. IC設計族群股性活潑股價高，但統一IC設計臺灣N，讓投資人只要5元即可輕鬆參與趨勢投資；3. IC設計應用廣泛，個股挑選不易，指數投資即可全面網羅。

根據應用材料公司(Applied Materials, Inc.)預估，自2020年至2025年智慧手機、智慧車、資料中心以及智慧家庭等半導體含量將成長50%~125%，同時，台灣IC設計目前全球市佔率約20%。統一證券強調，未來在高速運算與智慧電動車兩大趨勢支撐下，強勁的半導體需求，更突顯台灣IC設計的重要性與成長性。