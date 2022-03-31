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拓展海外市場規模 浩鑫今年營收續拚成長

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

浩鑫（2405）展望今年，該公司表示，營收可望維持成長，及持續推升營業利益。

浩鑫展望2022年，公司預期在航運問題可望逐漸紓解，且拓展海外市場規模將於今年逐步顯現效益，營收可望維持成長，及持續推升營業利益。同時因應全球對智慧城市、智慧工廠等投資增加，公司除將強化在機器視覺應用的產品，且亦會持續拓展Kiosk多元應用機會，以擴張市占率。

在科技醫療領域部分，子公司暄達醫學搭配IoT醫材應用產品的開發，維持營運穩健增長。

值得注意的是，浩鑫2021年全年毛利率39.01％，較2020年37.31％，增長1.7個百分點，主要受惠營收規模成長，並增加高毛利產品比重，該公司年度毛利率也改寫歷史新高。

該公司去年全年營收18.42億元、年增6％，稅後淨利1.96億元，年增236％，每股稅後純益0.58元，優於前一年的0.17元。

營收 浩鑫 毛利率

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