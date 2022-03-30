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昆山防疫展開交通管控 台商：沒封城 但對外道路縮減

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

新冠疫情肆虐，中國大陸上海市28日5時起以黃浦江為界，分區分批「封城」，緊鄰上海的昆山市也提高防疫層級，昆山市官方今起針對部分交通道路進行臨時管控，由於昆山為台商重鎮，引發業界高度關注，根據當地台商幹部轉述，目前昆山沒有封城，只是對外道路縮減，減少人員流動，便於進行行動軌跡排查。

昆山市由於有大量台商進駐，素有「小台灣」之稱，包含代工巨頭和碩（4938）、工業電腦龍頭研華（2395）皆在此設有據點，對此，和碩未評論此事。和碩昆山廠為世碩電子，相比於以新iPhone機種為量產主力的上海昌碩廠，昆山世碩電子業務較繁雜，除擔任輔助iPhone生產的角色外，也同時代工其他3C電子產品。

根據昆山市新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部訊息，今日已針對部分交通道路進行臨時管控，涵蓋高速公路收費站、國省幹道省市界及縣鄉村道路等。

根據當地台商幹部轉述，目前昆山沒有封城，只是對外道路縮減，減少人員流動，並便於進行行動軌跡排查。與蘇州的交通只剩一條312國道可以通行；去上海的交通封堵；高速公路閘口「只出不進」；外地來的人、車，都會被勸返，如果情況特殊，則強制執行7+7隔離政策。

該人士指出，這二天全市再次進行全員核酸檢測；目前已知有部分社區因有確診病例被封閉14天；有部份企業因有「密接者」被執行48小時封控，進行二次核酸檢測。

台商 上海 和碩

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