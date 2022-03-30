半導體業搶人才 陳泰銘：加入國巨 你可以看到全世界
在半導體產業掀起搶人才大戰，國巨集團也向人才招手；國巨董事長陳泰銘今（30）日表示，公司在全世界都有據點，甚至在非洲還有礦產，而公司在全球有約四萬名同仁，其中八成都是外國人，在高度國際化的組織之下，陳泰銘強調「加入國巨，你可以看到全世界」。
陳泰銘指出，現在的國巨跟40年前相比，有非常大的轉變，目前可以說集團在打大聯盟，以前則好像是業餘的球隊，國巨集團在全球有四萬名同仁，八成都是外國人，另外，在全世界有47個銷售據點、42個生產據點、20個研發中心，甚至在非洲都有礦產，陳泰銘笑說，若員工睡不著，隨時可以找到人一起工作。
陳泰銘認為，國巨是個高度國際化的公司，當然，文化衝擊是一定有的，不過這是一個挑戰，也是有趣的事情；陳泰銘進一步說，團隊花了很多心在調整文化的融合，沒有分誰是普思或是基美，大家都是國巨的員工，都是同一間公司。
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