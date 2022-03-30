半導體超夯 「封測一哥」透露要的是這樣的人才

半導體超熱，要哪種人才？日月光集團（3711）副總經理洪志斌今（30）日表示，現在教育體系很單一，把學生、下一代限於單一科系，但放眼封測、製造、設計半導體業界，需要的人才，不管是大學或是碩博士畢業，都是要現在大學兩、三個科系結合，而非只念一個單一科系的人才，才能安全快速進入產業。

經濟日報、遠傳電信主辦，中租控股、元太科技協辦「2022創新論壇」今天登場，以「5G科技力，催動ESG永續力」為題，邀請各界先進探討5G創新應用趨勢，藉由新科技帶動企業強化ESG能量，創造永續力；洪志斌出席分享封測一哥日月光經驗。

ESG（Environment、Social、Governance）結合環境保護、社會責任、公司治理，是近年企業追求永續經營的新顯學。

洪志斌說，台積電、聯電等晶圓來到封裝廠時，要先磨到一個高度，之後還要切，切含矽量很高，而矽可以重新濃縮再製矽粒、矽錠，這正好是中鋼廠煉鋼的增溫劑，可以讓增溫效率變好，是循環經濟跨產業合作案例。

身為封測世界第一大廠，日月光董事長張虔生領銜帶頭做ESG，變成公司的全員運動，每年投入至少1億元投入台灣環保相關工作，至少30年，善盡企業責任，貫徹永續經營的理念，連續獲得六次「道瓊永續指數半導體及半導體設備產業」最高分的肯定。

不只自己做，洪志斌說，日月光也號召幾千家海內外供應鏈，一起打群架，設立永續技術發展獎，給予補助，平均每年可以成案130件到200件，很多新的技術被發想出來。

針對社會討論引進外籍白領、藍領的議題，洪志斌認為，隨著平均年齡增加，現在男生、女生可以活很久，與其向外找人才，不如討論退休機制是否已經過時，將這些在各領域、各層級累積十幾年經驗的高手找回來，活化這些人力，也讓經驗得以延伸，發揮出跨產業經驗。