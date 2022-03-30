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國發會公布淨零碳排路徑 劉德音：樂見納入氫能

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
台積電董事長暨半導體產業協會 (TSIA) 理事長劉德音今 (30) 日主持TSIA年會時表示，非常高興看到政府公布淨零碳排路徑，並樂見將氫能納入其中。記者潘俊宏／攝影
台積電董事長暨半導體產業協會 (TSIA) 理事長劉德音今 (30) 日主持TSIA年會時表示，非常高興看到政府公布淨零碳排路徑，並樂見將氫能納入其中。記者潘俊宏／攝影

台積電董事長暨半導體產業協會 (TSIA) 理事長劉德音今 (30) 日主持TSIA年會時表示，如何達到淨零碳排目標，並因應歐盟將實施的碳邊境調整機制，將是半導體產業未來幾年面臨的最大挑戰。他說，非常高興看到政府公布淨零碳排路徑，並樂見將氫能納入其中。

劉德音主持TSIA年會致詞時表示，去年在英國舉行的第26屆聯合國氣候變遷大會 (COP26) 中，各國政府無不致力宣示實現淨零碳排目標，台灣近期氣候變遷法修法，也將2050年淨零碳排目標納入其中。

國發會今日公布台灣2050淨零排放路徑，宣示2050年要達淨零碳排，其中，再生能源發電占比將大幅提高至六成以上，氫氣占比也達 9-12%。

對此，劉德音表示，台灣半導體產業在全世界是非常重要的產業，必須跟上全世界的腳步，政府首度公布淨零碳排路徑，展現2050年要達到淨零碳排的決心，產業界也會積極配合，希望能如期達成目標。

對於政府淨零碳排規劃中，能源結構大幅調整，劉德音則說，政府能源政策，有其長遠規劃，他不予評論，但這次提出淨零碳排路徑圖，其中將氫能納入未來能源結構，這看出政府超前布署的規劃，很樂見看到政府超前布署。不過氫能恐怕需要長達十年的超前布署，而且要建立很多基礎投資，必須妥善規劃。

劉德音 半導體 氣候變遷 再生能源

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