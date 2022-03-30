國巨董座陳泰銘：被動元件標準品需要時間消化庫存

被動元件大廠國巨（2327）董事長陳泰銘今（30）日出席成大，以「站在巨人的肩膀上遠眺」為題，進行專題演講，會後接受媒體採訪，針對市況表示，整體產業因為疫情和戰爭的關係，不確定性高，目前被動元件標準品仍需要時間去化庫存，利基型產品的BB值（訂單出貨比）則處於大於1的健康狀況。

陳泰銘表示，現在不確定性比較高，去年因為疫情，今年又有俄羅斯和烏克蘭的戰爭問題，加上俄羅斯產出不少貴金屬，這對於產業大環境包括能源、材料、航運等的成本，都有相當程度的波動影響。

看待整體被動元件市況，陳泰銘指出，一般標準品還需要時間消化庫存，也就是在築底的階段，看接下來是U型還是V型反轉，這要看各別廠商的狀況，國巨的利基型產品部分，現階段是高產能利用率近滿載生產，訂單出貨比也大於1，國巨目前營收比重有八成是利基型產品。

至於製造成本上揚的因應，陳泰銘則說，有兩種方式，第一是公司內部提高製程效率，去抵銷成本上升的影響，另一種則是適度調價、反映成本。