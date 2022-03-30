台達BIC智能照明系統 應用於故宮「多寶格」特展

「多寶格」是國立故宮博物院最有趣的藏品，3月25日推出的「多寶格的收、納、藏」特展，透過新世代學子創意及科技支援，讓有趣更有趣。

多寶格以各種形態呈現，有把材質不同的小古玩裝滿於箱匣，或將各類古物收貯於佔滿整牆的裝飾大格，除材質豐富外，更重要的是對於空間的利用，兼具裝飾與賞玩，呈現豐富收藏所帶來的觀賞美感。

本次特展聚焦於「收」、「納」、「藏」三個多寶格製作與空間設計核心，第一單元「收」，展出有名字的盒裝多寶格，是收藏者集合珍貴寶物的代名詞。第二單元「納」，展出型態不同的多寶格，強調收納古玩的各種機巧，即在有限空間中存放最多數量的古玩，提供收藏者尋寶的樂趣。第三單元「藏」展出大、中、小型多寶格，開架陳列的方式，顯示要收藏又要展示的心情，是對於「藏」的重新詮釋。透過單元呈現，一探古代空間設計師所帶來的種種驚喜。

故宮近年努力打造「智慧、友善、普世、開放」的博物館體驗，首次參與經濟部工業局主辦、台灣設計研究院所推動的「新一代設計產學合作」，推出「故宮x創新體驗」產學計畫，與台達電子聯合出題「藉由光之情境與定位技術創新觀展體驗」，最後由清華及實踐大學「參光體驗」團隊獲得金獎，在「多寶格的收、納、藏」特展展間中落實其五項數位互動設計，打造耳目一新的觀展體驗。

台達品牌長郭珊珊表示，台達以BIC（Bluetooth Intelligent Control）智能照明系統技術在本次特展場域中佈建數位互動網絡，做為資訊及定位整合的節點，觀眾透過手機藍牙功能，即可將展覽資訊及典藏文物虛實串連，創造全新觀展體驗，在疫情期間可提供傳統導覽機以外另一個選擇。

台灣設計研究院院長張基義表示，新一代設計產學合作主要是透過企業出題、學生解題的模式，讓企業分享實務經驗，以期縮減學用落差」。創設八年來已經累積2,500件以上的學生提案、超過650位學生及44家以上企業單位響應。

此次由國立故宮博物院與台達聯合出題，不只是「跨產業」，年輕學子的當代設計思維，亦為企業注入創新活力，團隊組合更是「跨學校、跨科系」的跨域合作，同時也為故宮國寶開創全新的互動展覽形式，這正是設計結合文化的國家未來軟實力。