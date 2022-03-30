微軟Teams五年有成 軟硬體生態系打造混合辦公體驗

微軟一站式溝通協作平台 Microsoft Teams 問世五周年，做為團隊溝通的中心，持續擴大其軟硬體生態系及第三方應用程式支援，全方位賦能混合辦公模式下員工的生產力、行動力、協作能力、洞察力與向心力。目前全球每月有 2.7 億活躍用戶在商用環境下運用 Microsoft Teams 工作，顯見 Microsoft Teams 已成為混合辦公最佳利器。

混合辦公的興起，讓員工對辦公場域開始有不同於過往的想像，根據微軟最新釋出的「2022 工作趨勢指數（Work Trend Index）」調查結果，63% 台灣員工認為健康與幸福感的重要性大於工作（高於全球的 53%），辦公環境是否彈性以及身心健康成為抉擇工作的關鍵判斷因素。

此外，在台灣 52% 主管認為領導階層已與員工脫節、40% 領導階層認為建立員工關係是混合或遠距辦公下的最大挑戰，代表重新建構勞資雙方共識成為重要議題。因此，如何搭建內部溝通橋樑，重新審視與定義「職場價值」方程式成為企業的首要任務。秉持以人為本的出發點，微軟旗下首個員工體驗平台 Microsoft Viva，推出一年以來持續關注員工身心健康，並提供更多學習資源幫助員工發展，助企業打造更佳職場環境，留住優秀人才提升職場價值。

台灣微軟 Microsoft 365 事業部副總經理朱以方進一步指出：「儘管全球工作型態快速變化，溝通仍是建構具競爭力團隊不變的關鍵，越來越多客戶將 Microsoft Teams 作為團隊溝通中心，整合企業軟體或網站於 Teams 平台上，並搭配經認證的音視訊會議設備增加混合辦公體驗，滿足各產業的使用情境，創造彈性的混合辦公模式、成就高效生產力並凝聚團隊向心力。」

Microsoft Teams 致力整合軟硬體生態系提升會議與協作體驗，並與會議設備廠商合作，以音視訊系統推動智慧會議室發展，共同落實無隔閡的溝通管道。微軟亞洲 Teams 資深工程總監 Dan Stevenson 表示：「Microsoft Teams 在過去五年間一直積極發展，以滿足混合辦公環境不斷變化的需求，並優化從辦公室到前線工作場域的協作體驗。微軟將持續推出構建在 Teams 上的創新應用，例如用於員工參與的 Microsoft Viva 和用於全像投影（Holographic）虛擬協作的 Microsoft Mesh 等，同時透過與軟硬體夥伴的合作持續擴大 Microsoft Teams 的影響力。」

台灣許多企業也陸續導入 Microsoft Teams 作為內部溝通平台暨生產力整合中心。遠傳電信利用 Microsoft Teams 的自動化流程優化緊急狀況應變，當機房斷電時，自動將相關人員安排至應對小組進行會議，突破地域限制做最即時的危機掌控。遠傳電信資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民指出：「遠傳持續深耕的『大人物』以不同技術面向推動應用，其中需仰賴數個團隊協力發展，Microsoft Teams 則是溝通串聯的最佳平台，也是我們 Site Reliability Engineering（SRE）的基礎科技之一，完善即時應對能力並激發創新動能。」