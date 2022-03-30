回應台積電例行性調薪幅度高於往年傳聞 劉德音：會讓大家很開心

台積電董事會劉德音今日表示，全球通膨問題讓企業面臨各項生產成本上升嚴峻的挑戰，但基於留才考量，台積電每年4月年度例行性調薪，雖然都會將通膨因素納入考量，不過今年的調幅，「大家都會很開心！」。

劉德音今日是在主持台灣半導體產業協會（TSIA）年會後，接受接訪時，針對台積電年度例行性調薪，發表上述看法。雖然劉德音未公布調幅，但稍早傳出台積電今年例行性調薪幅度將達8%，高於往年的3%至5%水準，劉德音的回應，雖未公開調薪幅度，但也證實調幅會不小。

台積電因應業務成長與技術開發需求，已連二年都招募8,000位新血，今年開出的職缺也逾8,000名新進員工，在桃園、新竹、台中、台南及高雄皆有人才需求，將提供具競爭力薪資福利，碩士畢業新進工程師的平均年薪上看200萬元。