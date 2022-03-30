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劉德音示警！大陸封控及通膨因素 手機、PC及TV需求降

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
台積電董事長劉德音今（30）日示警，大陸部分城市採取嚴厲封控，加上俄烏等地緣政治因素引發通膨，已影響手機、NB、TV等消費性需求下滑。美聯社
台積電董事長劉德音今（30）日示警，大陸部分城市採取嚴厲封控，加上俄烏等地緣政治因素引發通膨，已影響手機、NB、TV等消費性需求下滑。美聯社

台積電（2330）董事長劉德音今（30）日示警，大陸部分城市採取嚴厲封控，加上俄烏等地緣政治因素引發通膨，已影響手機、PC、TV等消費性需求下滑，但車用、高效能運算（HPC）需求仍強勁，而台積電因技術競爭力強，今年營收成長目標展望及資本支出維持不變。

劉德音是在主持台灣半導體產業協會年會後接受採訪時，針對當前半導體產業提出上述示警。

劉德音說，台積電在上海松江區設有8吋廠，因當地政府事先有通知，讓台積電先行部署，維持人員、生產正常運作，因此目前未受採取網格狀封格影響，生產一切正常。

不過，他指出，大陸疫情確實已造成相關消費電產品需求下滑，包括手機、PC及TV等，尤其中國手機消費占全球一半以上需求，情況特別明顯，但車用、高效運算、物聯網等需求還是持續強勁。

但劉德音接著重申，台積電因為技術競爭力非常強，客戶的需求都遠超過台積電能提供的產能，現在仍根據需求的變化，調配優先順序，台積電今年營收成長目標及資本支出維持不變。

台積電董事長劉德音今日示警，大陸部分城市採取嚴厲封控，加上俄烏等地緣政治因素引發通膨效應，已影響手機、NB、TV等消費性需求下滑。記者簡永祥/攝影
台積電董事長劉德音今日示警，大陸部分城市採取嚴厲封控，加上俄烏等地緣政治因素引發通膨效應，已影響手機、NB、TV等消費性需求下滑。記者簡永祥/攝影

台積電 劉德音 手機

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