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盼半導體產業維持自由貿易 劉德音：國安控制越少越好

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
台積電董事長劉德音（左）今（30）日以TSIA理事長身分出席會員大會並接受訪問。記者尹慧中/攝影
台積電董事長劉德音（左）今（30）日以TSIA理事長身分出席會員大會並接受訪問。記者尹慧中/攝影

台積電（2330）董事長劉德音今（30）日以TSIA理事長出席TSIA會員大會並接受訪問提到，維持自由貿易半導體產業心聲，我們一致希望自由貿易保持，希望政府在國家安全的控制希望越少越好。

劉德音也說，在新的地緣政治狀況下大家希望維繫自由貿易精神，不過政府有很多貿易上議題影響半導體產業，希望政府在國家安全的控制希望越少越好，因為自由貿易對全球半導體產業發展是很重要因素。

就零碳排議題，劉德音也說，淨零碳排將是台灣半導體產業未來幾年最大挑戰。台灣半導體產業在全世界非常重要也必須跟上世界腳步，很多部分也希望政府政策超前部署，產業才能跟得上，今天TSIA會員大會的共識是大家樂見政府零碳排足跡公布，後續也希望把台灣零碳排足跡做的更具體一點。

就能源政策上，劉德音說，我們不予置評，因為相信能源有長遠規劃，氫能源方面我很高興看到，但這需要更多投資，這也是超前部署，恐怕需要前面十年投資才會看到成果，企業配套不是問題而是基礎設施也要超前部署就緒。

半導體 自由貿易 劉德音 台積電

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