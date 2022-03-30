2022創新論壇 遠傳總座井琪：以科技力實踐ESG

經濟日報今（30）日舉辦2022創新論壇「5G科技力 催動ESG永續力」，遠傳（4904）總經理井琪以「企業永續轉型力 推動ESG影響力」發表演講，遠傳投入ESG，結合5G、大數據、人工智慧、物聯網等科技，對內落實節能及減碳能源，對外結盟，透過與供應商客戶共襄永續，並訂下2045年到2048年要百分百使用再生能源。

井琪表示，遠傳自成立開台以來，主打只有遠傳沒有距離，關注偏鄉通訊、數位落差，更透過加山計畫，守護山友安全，執行愛部落計畫，打造無線網路建置計畫，偏鄉跟都市不僅網路資源差很多，醫療也是，因此透過遠端醫療來彌補。

現在遠傳強打開口說愛，讓愛遠傳，以溝通共融，井琪表示，每一個階段遠傳都希望用愛傳遞，連結家庭，社會共融與世界共好，關心社會也即時投入災害應變，例如普悠瑪出軌的時候，行動基地台同仁第一時間到場，讓人們可以即時訊，更多的是透過5G大人物（大數據、人工智慧、物聯網）守護地球，對內落實節能及減碳能源，提升能源效率，對外結盟，透過與供應商客戶共襄永續。

井琪表示，遠傳也設定減碳目標SBTi認證，回應全球永續趨勢，設定科學基礎減碳目標SBTi，目標2030年直接碳排與電力使用產生的溫室氣體排放量較2016年降低20.3%，2030年供應鏈跟內部營運間接產生總排放量要降低17.2%。

井琪表示，現在人們的生活不能不用電，但希望極大化用電效率，內部除落實減碳的方式，更實節能跟能效的提升，以大人物大數據人工智慧跟物聯網等科技來提升能源使用效率。

分析遠傳內部用電，遠傳一年用電量約6億多度電，基地台占71%，機房站12%，數據中心包含自用跟企業客戶用的包含14%，98%碳排是來自使用電力，因此要透過科技來降電、減碳。

另一方面，網路傳輸量持續快速的倍數成長，但用電要節能減碳，井琪引用愛立信發表行動報告中，2011年到2021年全球行動傳輸量成長287倍，而遠傳自己統計，在疫情期間的每個用戶，每月傳輸量高達34GB，2021年4G吃到飽用戶每月用量達51GB，5G用戶傳輸量高達60GB。

井琪表示，遠傳有超過20%的用戶已經升級5G，當5G訊數量占整體網路比重成長到五到六成的時候，用電量為4G的1.63倍，但隨著科技發展，5G耗電高，但基地台容量傳輸量大增，因此能源效率是4G的4至7倍，因此對消費者來說，一樣的傳輸量，但使用5G網路是4G的四分之一，因此以個人環保來說，升級5G也是一個方法。

此外，井琪表示，5G網路的建設上也以永續網路的建置與維運為目標，以最有效率的網路基地台建置成就世界第一的網路速度及品質，透過透過選站建站、善用節能軟體，智能基礎設備來達成。

井琪舉例，5G建設初期第一個1,000站要怎麼蓋，可以最有效率的服務用戶，因此5G減碳從建站選站開始，運用AI建置及優化5G網路，遠傳去年就以8,000站，比同業少3000站的網路建設，拿下世界第一的5G網速，贏了韓國營運商，年少6,000萬度，減少3萬噸碳排，約77座大安森林公園一年的吸納量。

同時遠傳也攜手亞太電信（3682）首創台灣共頻共網，井琪表示，台灣是全世界平方公里的基站台數量密度最高的，跟亞太電信座共頻共網的情況下，也省下一條需建設9.000台的5G網路，並以混頻跟休眠減少基地台用電，每站一年可省3,700度跟1.8萬噸碳排，每年可以省下4,800萬度跟2.4萬噸碳排，省下61座大安公園的年吸納量。

遠傳對外結盟供應商跟客戶共襄永續供應商永續，同時投入智慧建築跟機房的節能減碳、智能環控、永續節能、智能安防、敏捷辦公，井琪分析，透過能源管理平台、太陽能、智能外氣、風牆導流、水資源回收以及動能回收等來達成目標。

井琪表示，例如能源管理平台是一個物聯網平台，串聯感應器，建築頂樓設置太陽能，機房要透過冷氣來降溫，因此就透過室外的冷空氣引入就可以自然降溫，風牆導流打在牆上比較均衡，而創新水資源回收，讓冷氣把空氣帶走，以冷水冷卻，再把用水回到灌溉跟抽水馬桶，而電梯上上下下產生動能，把動能也回收，都是用科技來進行能源資源再循環，這些是節能減碳的小地方，但以擠牙膏的方式，小兵立大功，全部放進去設計中，就可以聚集減碳效果。

隨著科技快速發展，全球用電也提升，但井琪認為，以科技將副作用降到最低，例如遠傳機房AI大數據來調節節能減碳，包含省下百萬用度的電，門市跟辦公室透過物聯網技術提升用電資料管理效率，建立智慧能源管理系統，每年可省下門市總用電量10%，2021年門市半年置換500台冷氣，節能耗10%至15%。

井琪認為，內外兼修大人物，遠傳轉型重點，對內做的好，就商品化推動商轉，對外推廣智慧ICT創新應用，打造低碳智慧城市。

井琪表示，遠傳已經推動能源管理系統、智慧充電、號誌不斷電、智慧建築、班班有冷氣低碳校園、智慧路燈、下水道智慧監測系統，導入多個政府與專案，例如協助班班有冷氣，導入能源管理系統可以省下10%，已經完成超過1萬多間教室，號誌不斷電則使用Gogoro回收電池，在重要的路口裝在電線桿上做為備援系統，可以維持一至兩個小時也給民眾跟警察有反應時間，智慧路燈專案部份協助桃園市，把水銀燈換成LED燈，透過NBIoT管理，有效減少路燈15%耗能，省下58座大安森林公園年吸碳量，遠傳5G遠距醫療以網路取代馬路讓醫療零距離，2021年累計服務1.4萬人次。

遠傳也訂下淨零目標，2023年子公司旭天能源持續擴大自建太陽能，以及外購轉供綠電補助，2030年全省IDC辦公室跟門市100%使用再生能源，同時也要求供應商，愛立信跟諾基亞以太陽能或風力來供電跟儲能，需要時間一起來努力，科技要持續不斷進步，也要把重心放在節能減碳跟再生能源才能達到保護地球目標，2045年到2048年目標要百分百使用再生能源。

井琪表示，遠傳淨零政策，要節能優先，風力光電互補，儲能為輔，結盟生態鏈創新減碳，將能源使用效率極大化、全公司納入自有智慧能源管理平台、智慧調控，同時以風力跟光電互補除能為輔助加速全面綠電，增加再生能源級提升自發自用綠，引進智慧需量控制的智慧電網，儲能策略夥伴開發，加速儲能應用，應用無碳能源。

最後井琪也表示，珍惜資源人人有責，我們只有一個地球，從消費者的每一筆消費決策改變消費行為，都可以改變未來的ESG經濟，每一個人的力量匯集都不容小看。