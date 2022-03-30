台積電節能減碳成果顯著 這項指標18年降97%

台積電（2330）晶圓廠營運副總廖永豪今（30）日表示，台積電單位產品直接溫室氣體的排放量，2002年到2020年下降幅度97%，有相當顯著的改善。

經濟日報、遠傳電信（4904）主辦，中租控股（5871）、元太科技（8069）協辦「2022創新論壇」今天登場，以「5G科技力，催動ESG永續力」為題，邀請各界先進探討5G創新應用趨勢，藉由新科技帶動企業強化ESG能量，創造永續力。

ESG（Environment、Social、Governance）結合環境保護、社會責任、公司治理，是近年企業追求永續經營的新顯學。

廖永豪分享，台積電2000年開始遵循京都議定書，減少排放，透過製程氣體使用優化，盡量減少使用量，並且置換高溫室潛勢（GWP）氣體，安裝現址式FCs削減設備等，2008起新設立廠區完全採取上述三種最佳標竿做法。

廖永豪還說，2015年起N2O相關廠商合作，安裝削減設備，希望2030年前裝設930台N2O削減設備。

根據統計，台積電2020年單位產品直接溫室氣體的排放量，相較於2002年下降幅度達97%，有相當顯著的改善。

台積電五大節能團隊落實綠色創新，總共有八大類460項電力節能措施，2020年新增節電量5億度，相當於減少25萬公噸二氧化碳。

廖永豪感性地說，個人在改善過程，看到一個非常令人感動的事情。這個活動真的是集眾人的力量與智慧，更可貴的是，看到許多同仁保護地球的熱忱。

廠務節能方面，廖永豪說，包括照明節能、空調節能、待機節能與效能提升；生產機台節能，包括機組汰換、用量管理、新機規格與機台修改等。

台積電也攜手供應商開發世界級半導體綠色機台。廖永豪說，與設備廠商合作啟動「新世代機台節能設計」，2018年到2020年，有超過272項節能行動方案，其中139項節能方案通過驗證，應用於68種先進製程機台，平均節能14%，預計到2030年達到20%。

廖永豪也說，進行節能的活動時發現，機台先天上的設計會影響到後續改善的程度，因此思考能否在一開始的時候導入節能設計，使得第一天開始就在節能效能上做對做好。

台積電2015年成為我國綠電市場最大的推手，帶動再生能源產業成長以及採用效應；支持政府再生能源政策，是最大綠電購買者；2018年海外廠開始百分百使用再生能源；2020年成為全球半導體業RE100的領航者；2021年再度成為我國碳中和天然氣最大推手，台灣廠天然氣使用達碳中和；近三年再生能源使用量，佔台灣再生能源總量約個位數百分比。

其他節能減碳方面，廖永豪說，台積電還致力推動並擴大使用再生水，今年南科再生水廠供水使用，2030年預計再生水使用比例高達60%；台積電是全球第一家白金級廢棄物零掩埋認證，打造首座零廢製造中心，明年在台中廠區開始營運，未來擴展到其他廠區，希望引進資源再活化的技術，使台積電過程產出的廢氣轉換成工業產品用在其他產業，甚至能夠提升到電子及產品的程度，回到場內使用。