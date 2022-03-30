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鎧俠與威騰原料汙染衝擊 估Q2 NAND Flash價格漲5-10%

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

據TrendForce最新研究報告顯示，由於買賣雙方庫存略偏高，再加上PC、筆電、智慧型手機等受近期俄烏戰事和高通膨影響，需求面持續轉弱，但在鎧俠（Kioxia）與威騰電子（WDC）於2月上旬原物料汙染事件影響下，整體供給明顯下修，成為第2季NAND Flash價格翻漲5-10%的關鍵。

TrendForce指出，Client SSD方面，受俄烏戰爭影響，引發PC OEM對第2季的訂單採保守備貨策略，且可能持續影響下半年旺季訂單情形，進而下修今年的出貨目標，而SSD產出今年正式走出半導體晶圓吃緊陰霾，隨著鎧俠產能陸續在5月恢復供應SSD產品，原廠產能仍大致滿足客戶需求下，採取較積極定價策略，預估第2季價格漲幅將較原先預期收斂至3-8%。

Enterprise SSD方面，隨著伺服器及超大規模（Hyperscale）資料中心採購容量及訂單增加，但鎧俠與威騰電子的Enterprise SSD產品出貨受污染事件而導致交期延長，而客戶早在第一時間轉向三星（Samsung）及Solidigm尋求供應，PCIe 4.0產品供應受限，故原廠採取強硬議價的態勢，推動第2季enterprise SSD價格上漲5-10%。

eMMC部分，包含電視、Chromebook及平板等消費性產品需求持續疲弱，使得中低容量的eMMC產品需求保持低檔。儘管主要供給低容量的2D NAND產出並未受到原料汙染影響，但仍改變了整體市場議價氛圍，再加上供應商緩步減少2D產能的規劃未變，故供應商為維持獲利也欲調漲容量相對較低的eMMC產品價格，預估第2季eMMC合約價上漲3-8%。

TrendForce強調，同樣受原物料汙染影響，3D NAND的總產出明顯下修，對於採用容量較大、使用層數較高的UFS產品供給下修程度遠比需求面更顯著，預估第2季UFS價格仍會上漲約3-8%；NAND Flash wafer部分，儘管隨身碟、記憶卡在內的產品需求疲弱，但該類產品供給的優先順序本就較低，故原料汙染嚴重影響NAND Flash wafer供給，預估第2季價格將上漲5-10%。

SSD NAND NAND Flash

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