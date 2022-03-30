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力拚2050年淨零 台積電全面動起來

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

節能減碳一刻不停歇！台積電（2330）晶圓廠營運副總廖永豪今（30）天表示，半導體技術上的突破，可在節能減碳上有相當貢獻；台積電每使用1度電生產，可為全球節省4度的電，盼攜手上下游產業鏈達到2050年淨零排碳目標。

經濟日報、遠傳電信（4904）主辦，中租控股（5871）、元太科技（8069）協辦「2022創新論壇」今天登場，以「5G科技力，催動ESG永續力」為題，邀請各界先進探討5G創新應用趨勢，藉由新科技帶動企業強化ESG能量，創造永續力。

ESG（Environment、Social、Governance）結合環境保護、社會責任、公司治理，是近年企業追求永續經營的新顯學。

廖永豪今天出席分享護國神山台積電減碳策略行動，從企業營運出發，透過具體規劃，如何有系統進行低碳轉型，希望積極運用企業影響力，帶領台灣供應鏈大家一起邁向淨零終極目標。

半導體是推動科技發展的基礎，高效能、低功耗的積體電路被大量應用終端產品上，可帶來更便捷、更低碳的生活。

全球電力使用步步高升，根據工研院研究，以2017年的科技水準，到2030年全球用量電量達到32兆度，用過去15年半導體科技平均成長速率，可以幫忙減少6%用電量，若使用加速應用速率，則可減少4%。

台積電將綠色製造納入ESG五大關注焦點之一，要有效管理碳排放，完整碳足跡盤查，台積電溫室氣體排放分布，以能源使用間接排放占62%為最高，其次為原料使用占24%，最後是製程排放占14%。

策略與目標方面，由董事長劉德音親自帶領，組成ESG指導委員會，短期希望2025年達到排放零增量，中期是2030年希望回到2020年排放量，最終希望2050年達到淨零排放的目標。

台積電淨零排放策略方面，範疇一製程直接排放方面，期望安裝削減設備，減少溫室氣體排放量，同時尋找溫室氣體的替代物。範疇二將從能源效率與零碳能源著手，前者提升能源效率，包括設置高能效機台附屬設備，空調、節水、待機節能，同時使用新世代機能機台；後者使用再生能源，例如使用碳中和天然氣。

範疇三價值鏈間接排放分別從原物料、運輸與廢棄物下手，原物料方面，節電、使用低碳能源、使用低碳足跡原物料以及零廢中心等；使用低碳載具如電動車、空運轉海運等運輸；使用低碳處理及廢棄物燃料化。

台積電 ESG

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