華碩攻超級電腦報捷 複製成功方程式擴大海外商機

華碩（2357）衝刺超級電腦（HPC）商機，昨（29）日宣布與國家衛生研究院、輝達（NVIDIA）策略結盟，三方將共同打造台灣首座生醫專用AI超級電腦，華碩看好國衛院HPC案具指標意義，藉此將吸引到更多醫療領域超級電腦布建商機，擴大華碩AI雲端系統解決方案海外市場。

「AI生醫資訊創新研究暨應用服務中心」合作案昨日正式對外公布，結合醫藥衛生研究數據、AI雲端技術與高速運算伺服器，將打造台灣首座生醫專用AI超級電腦。除應用於精準健康、疫苗開發與新藥研究等國家級任務所需之超高速運算，華碩更投入AI專家與國衛院合作，持續深化健康大數據、生醫AI模型，加速台灣生醫產業AI應用發展。

華碩董事長施崇棠指出，疫情讓台灣發現發展生醫的重要性，其中超級電腦是成功關鍵，華碩投入AI、雲端領域多年，且在超級電腦建置到服務營運上，已累積最完整的經驗，並有數百名工程師團隊，期待與國衛院合作的AI超級電腦，對台灣接下來的疫苗開發、新藥探索等國家級任務有所貢獻。

台灣首座生醫專用AI超級電腦預計將於今年7月上線，資金建置約為1億元，營運及維護將交由華碩集團子公司台智雲負責。華碩雲端總經理吳漢章指出，該計畫短期獲利來源於平台建置費，長期方面不論平台代營運或擴充都有商機。

華碩目前已累積不少AI雲端系統建置經驗，包含國網中心的「台灣杉二號」以及2019年拿下新加坡 Certis Group AI訂單 ，協助建置AI雲端服務系統，鎖定全球智慧保全市場商機。

華碩營運長謝明傑指出，華碩雲端伺服器團隊打造台灣杉二號，而現在發展到國衛院生醫專用AI超級電腦，華碩集團除硬體機房布建外，也涉足軟體服務應用，及透過旗下台智雲代營運，已經累積一套完整AI雲端系統解決方案，未來將把整套方案積極推向海外。

謝明傑舉例，其實未來包含智慧城市、智慧醫療領域，不論是城市交通或是資安應用，都可以應用到HPC，除此之外，智慧零售、智慧製造也有機會。