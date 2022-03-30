快訊

直播／社區群聚、多縣市學校傳確診 指揮中心14:00記者會

太空戰士馬斯克？狙殺俄國的SpaceX宇宙爭霸

華碩攻超級電腦報捷 複製成功方程式擴大海外商機

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

華碩（2357）衝刺超級電腦（HPC）商機，昨（29）日宣布與國家衛生研究院、輝達（NVIDIA）策略結盟，三方將共同打造台灣首座生醫專用AI超級電腦，華碩看好國衛院HPC案具指標意義，藉此將吸引到更多醫療領域超級電腦布建商機，擴大華碩AI雲端系統解決方案海外市場。

「AI生醫資訊創新研究暨應用服務中心」合作案昨日正式對外公布，結合醫藥衛生研究數據、AI雲端技術與高速運算伺服器，將打造台灣首座生醫專用AI超級電腦。除應用於精準健康、疫苗開發與新藥研究等國家級任務所需之超高速運算，華碩更投入AI專家與國衛院合作，持續深化健康大數據、生醫AI模型，加速台灣生醫產業AI應用發展。

華碩董事長施崇棠指出，疫情讓台灣發現發展生醫的重要性，其中超級電腦是成功關鍵，華碩投入AI、雲端領域多年，且在超級電腦建置到服務營運上，已累積最完整的經驗，並有數百名工程師團隊，期待與國衛院合作的AI超級電腦，對台灣接下來的疫苗開發、新藥探索等國家級任務有所貢獻。

台灣首座生醫專用AI超級電腦預計將於今年7月上線，資金建置約為1億元，營運及維護將交由華碩集團子公司台智雲負責。華碩雲端總經理吳漢章指出，該計畫短期獲利來源於平台建置費，長期方面不論平台代營運或擴充都有商機。

華碩目前已累積不少AI雲端系統建置經驗，包含國網中心的「台灣杉二號」以及2019年拿下新加坡 Certis Group AI訂單 ，協助建置AI雲端服務系統，鎖定全球智慧保全市場商機。

華碩營運長謝明傑指出，華碩雲端伺服器團隊打造台灣杉二號，而現在發展到國衛院生醫專用AI超級電腦，華碩集團除硬體機房布建外，也涉足軟體服務應用，及透過旗下台智雲代營運，已經累積一套完整AI雲端系統解決方案，未來將把整套方案積極推向海外。

謝明傑舉例，其實未來包含智慧城市、智慧醫療領域，不論是城市交通或是資安應用，都可以應用到HPC，除此之外，智慧零售、智慧製造也有機會。

華碩 超級電腦 雲端服務

延伸閱讀

媽媽剖腹產出「人魚雙胞胎」 接生醫驚喜大叫：第一次看到

華碩顯卡降價 最大減幅25%

回應PC市場需求減緩 華碩董座施崇棠：大家繼續努力

衰捲俄烏戰爭 華碩董座施崇棠公開出席活動

相關新聞

竹科大廠聯詠分紅金額破千萬 網友羨喊：新竹錢淹腳目

工程師坐擁高薪已不稀奇，卻有位於新竹的科技公司昨天公布獎金分紅再次驚呆眾人，據聞平均上看30個月，甚至還有員工在PTT曬...

美查陸企洗產地…太陽能台廠 迎轉單潮

美中紛爭延燒，美方再拿大陸太陽能業開刀。美國商務部證實，已立案調查大陸太陽能廠透過東南亞四國「洗產地」規避輸美高關稅的行...

2022創新論壇 遠傳總座井琪：節能減碳已刻不容緩

經濟日報今日舉辦2022創新論壇「5G科技力 催動ESG永續力」，遠傳（4904）總經理井琪在開幕致詞時表示，聯合國報告...

明明可以免費...我們為什麼要買NFT ？專家指出5原因

我們很常被問到：「既然不用買就可以取得並展示某個NFT影音，為什麼還要買呢？」這個問題的核心其實是一個人盡皆知的道理：「免費就能取得的東西何必花錢買？」這個問題其實牽涉到讓NFT獨特且稀少的技術。

【專家之眼】踐踏法律：高市政府3大放水台積電環評

台積電進駐楠梓產業園區環評28日舉辦第二次初審會，專案小組建議通過，四月再送高雄市政府環評大會討論，即可通過。高雄市為迎...

仁寶：大陸工資漲得太離譜

仁寶副董事長陳瑞聰昨（29）日表示，大陸疫情升溫，多處封城／封省，人員移動與物流受阻，導致缺工與成本上漲，尤其缺工導致當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。