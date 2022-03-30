IDC公布 亞太區2022-2026 CIO 十大預測

根據IDC 最新報告指出，新冠疫情極大地加速了這個新世界的數位轉型，並創造了破壞性的技術潮流。亞太區企業對轉型發展的技術投資非常積極，數位轉型相關技術支出不斷增加，2022-2025年亞太企業數位轉型相關支出四年滾動預測中增加了4,000億美元。IDC據此提供了亞太區CIO十大預測，CIO與IT領導者應更好地瞭解未來趨勢及其對企業的影響。

預測1「CIO將更積極建立業務的良性循環」：到2026年，65%的資訊長將透過協作治理，新的服務交付模式和業務成果導向，維持一個以技術為基礎的授權，敏捷和韌性的循環。

預測2「CIO能力的衡量將更趨向業務成果驅動」：到2023年，40%的資訊長的能力將主要透過他們跟廣泛的企業和生態系統範圍的合作共同創造新的商業模式和成果的能力來衡量 。

預測3「技術債務管理漸形重要」：到2025年，由於專案延遲或未解決的技術債務導致的失敗，75%的資訊長和財務長將被迫加速或制定正式的技術債務管理方式。

預測4「混合工作環境下用戶需求將是驅動技術與流程革新的主力」：鑒於混合和智慧工作場所的需求日益增加，到2024年，50%的資訊長將重新構想使用者支援並創建基於COE的團隊，以指導對技術和流程的必要投資。

預測5「資料管理」：到2026年，70%的資料實踐抑制了他們的業務和經營策略，將使資訊長能夠領導資料治理，品質和法規遵循方面的跨企業投資。

預測6「數位基礎架構」：到2024年，40%的資訊長將無法有效地發展IT的能力，以提供現代數位基礎架構，提供生態系統技術治理，並支持架構驅動的業務成果。

預測7「直接成本」：在投資者壓力最小化SG&A費用的推動下，到2025年，50%的組織將把至少15%的IT支出轉移到與特定LOB產品/服務相一致的直接成本上。

預測8「多因素認證優先」：儘管面對成本和競爭壓力，但60%的CIO將接受生態系範圍內的多因素身份驗證，因為它將是2023年前應對不斷上升的網路安全威脅的基本條件。

預測9「生態系」：到2024年，60%的資訊長將合作利用產業生態系統能力作為創新、資料共享、差異化和網路安全風險管理的關鍵來源。

預測10「永續性」：到2024年，55%全球前2000大資訊長將實施永續IT，將環境，社會和治理實踐嵌入到從收購到處置的技術生命週期中。