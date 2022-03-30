兆豐投信：元宇宙帶動科技大廠 顛覆性創新投資熱潮

元宇宙話題從去年至今持續火熱，然而從歷史資料來看，網路科技的每一次升級除了改變使用科技的方式，利用科技工具為產業帶來顛覆性影響的公司，股價也多有豐厚回報表現。兆豐投信看好元宇宙是創造下一波產業熱潮的重點關鍵，提醒投資人可以順勢掌握這次科技升級的機會，搭上這波投資的順風車。

1970年代網際網路出現，電子郵件(Email)開始超越傳統信件，進入PC上網時代，1990~2000年軟體巨擘微軟(Microsoft)的股價報酬率高達84倍，大幅超越S&P500指數漲幅的5倍。接著進入千禧時代，2007 年蘋果(Apple)第一代iPhone 發表上市，大幅改變人類通訊行為，這段從PC上網改為行動上網的轉變，2004~2021年竟讓蘋果股價報酬率大幅飆升287倍，遠超越S&P 500指數漲幅的5倍，顯見每每科技熱潮來臨，均可能推動大廠股價具有爆發潛力。

對此，兆豐投信元宇宙研究團隊說，近期大家熱烈討論的元宇宙概念代表3D網路新世界，有望複製上一波網路熱潮，帶動VR等相關硬體設備需求，同時某些個別科技公司、數位支付以及區塊鏈等產業表現也指日可待。

兆豐投信領先同業推出全台首檔主動操作之兆豐全球元宇宙科技基金，將在4月11日至4月15日正式募集，與目前市場上現存被動投資的元宇宙ETF不同，兆豐全球元宇宙科技基金更能靈活掌握市場脈動及調整資產配置，透過對元宇宙的七大產業構面的投資聚焦，讓投資人搭上元宇宙科技發展的潮流，掌握下一波科技升級的機會。