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IDC評選UiPath 為2022年全球雲測試供應商的領導者

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

企業自動化軟體領導公司UiPath今（30 )日 宣布在《IDC MarketScape：2022年全球雲測試供應商評估報告--為商業速度賦能》中被評選為領導者。該報告首次將UiPath納入傳統的軟體品質工具中，除了探查雲測試的採用趨勢，也研究了它們經由安全、高品質軟體的開發，如何影響組織的成功。

IDC MarketScape認為，UiPath以其機器人流程自動化 (RPA) 技術，和在企業自動化市場的主導地位，能實現自動化流程測試及時、必要的協同作用。

IDC應用程式生命週期管理研究總監Melinda-Carol Ballou表示：「UiPath RPA產品組合的廣度、深度和卓越性，為該公司的測試產品組合提供了堅實的基礎。開放式架構和API集成策略，使UiPath能夠擴展和增強其測試產品組合功能，並提供廣泛、受支援的產品優勢，這些產品在市場上被普遍採用並佔據主導地位。值此同時，企業已越來越依賴RPA。」

Ballou說：「隨著無程式碼 (no-code) 開發的興起，測試企業重要RPA元件和功能的需求也在增加，而UiPath剛好能夠提供解決方案。UiPath的差異化優勢是可以協同利用其產品組合，提高軟體測試效率，同時滿足RPA測試的需求。」

UiPath測試產品管理高級副總裁Gerd Weishaar表示：「我們希望我們的平台能讓每家公司都成為全面的自動化企業。這意味著，藉由我們的雲產品，企業可以擴大自動化規模，並在營運中充分利用自動化。 UiPath 是首家提供自動化RPA測試的RPA平台，我們將繼續作為創新領導者，提供易於使用、可擴展、靈活的自動化測試工具，為RPA及應用程式測試團隊，提供卓越的測試能力。我們對IDC MarketScape的認可感到非常自豪，這證明了自動化在軟體測試市場的功用。」

軟體 IDC 領導者

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