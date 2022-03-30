2022創新論壇 遠傳總座井琪：節能減碳已刻不容緩

經濟日報今日舉辦2022創新論壇「5G科技力 催動ESG永續力」，遠傳（4904）總經理井琪在開幕致詞時表示，聯合國報告已經將ESG（環境、社會、公司治理）作為企業經濟的指標，尤其關注全球碳排狀況及全球暖化問題，各國政府包含台灣也開始啟動達到2050年淨零碳排目標的路徑，企業也有所遵循方向，更要呼籲，守護地球，人人有責，節能減碳更是刻不容緩。

井琪表示，國際組織跟政府近年重視地球環境及暖化問題，聯合國在ESG提出報告中，已經將ESG列入評估經濟經濟的重要指標，不僅是關注環保、減少汙染跟廢棄物，更包含社會責任關注，維護勞工福利，客戶關係，多樣化以及共榮，公司治理部分更要穩定公司營運，遵守公司治理與法規。

另一方面，井琪表示，全球約200個國家在2015年簽訂巴黎協定，是全球第一次正視地球暖化，全球金融機構也呼應並簽訂協議，從投資人角度要推動全球企業重視氣候問題。

井琪表示，微軟創辦人比爾蓋茲說過，要記得跟氣候有關得兩個數字「510」、「0」，510代表的是510噸的溫室氣體，然後要讓它歸零，否則將無法避免地球要承受的災難。

井琪表示，地球暖化帶起全球海平面上升等等問題，要減緩地球暖化，巴黎協定COP21也訂下2100年全球溫度不能超過1.5度為目標，進而訂下2030年碳排減半，2050年碳排淨零等目標，全球有200多個國家響應參與，但仍是一個相當挑戰的目標。

井琪表示，現在人類各種活動包含製造、鋼鐵、水泥、塑膠，交通運輸，耕種養殖，用電電力等排放非常多的溫室氣體，為了達到淨零目標，企業開始大力買綠電，另一方面國際淨零排碳趨勢也持續進行，各國政府包含台灣在內，也開始制定淨零路徑，讓企業也更有依循方向。

最後井琪強調，守護地球 人人有責 節能減碳 勢在必行 刻不容緩。

經濟日報社長黃素娟則在致詞時表示，經濟日報每年創新論壇都鎖定各種創新議題，今年更創新，把5G跟ESG連結起來，邀請重量級的標竿企業，台積電（2330）、遠傳、元太（8069）、中租（5871）一起來探討如何透過科技來推進ESG指標。

黃素娟引述KPMG提出的「2021年全球CEO前瞻大調查」結果發現，超過四分之三的受訪CEO認為，投資數位轉型和ESG密不可分，科技業CEO也積極投資節能減碳、綠能、儲能設備等，不僅帶動綠電發展，更保護環境。

黃素娟表示，我們的合作夥伴遠傳電信持續接軌聯合國永續發展目標，內部積極數位轉型升級，將永續概念深植在同仁的工作DNA，透過雲端技術、大數據分析、物聯網等技術廣泛應用在智慧城市、智慧停車、空氣品質監控，解決交通及空氣品質問題，更大方分享數位轉型經驗，結合5G等各項科技力，協邁向永續經營。當5G遇上ESG火花，遠傳有很多故事可以說。

此外，台積電更是全球投入ESG的標竿企業，黃素娟指出，台積電是全球首家加入全球再生能源倡議組織（RE100）的半導體企業，攜手合作夥伴，邁向永續共好社會，更從採購、綠色力量及同仁創新等，催生更多ESG創新專案，累積改變社會的力量，達到環境、社會及企業永續。

黃素娟指出，元太是電子紙龍頭，也是節能減碳的指標企業，2020年的營收裡面有99.9%是來自綠色營收，中租對於氣候變遷等，推動再生能源，建構70多座太陽能電廠等。

黃素娟表示，經濟日報所屬的聯合報系也在ESG領域身體力行，2022年訂為ESG元年設立永續委員會跟永續長，積極投入推動，希望透過論壇跟報導一起用科技力來推動ESG，更感謝今日與會的各位，以熱情跟行動關心ESG。