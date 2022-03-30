【專家之眼】踐踏法律：高市政府3大放水台積電環評

台積電進駐楠梓產業園區環評28日舉辦第二次初審會，專案小組建議通過，四月再送高雄市政府環評大會討論，即可通過。高雄市為迎接護國神山進駐，全力護航一路開綠燈，惡意規避環評規範，環評已淪為形式。

高雄人引頸企盼的台積電五輕設廠案，廠區還未動工，周邊的房地產就已經狂飆，可望複製台積電南科廠的經驗。高雄市政府發揮極高的行政效率，為該公司排除各種障礙，頗值得肯定。

值得注意的是，此次系爭的設廠位址，為曾遭高度污染的中油高雄煉油廠，附近還有大量的人口，加上先進晶圓廠不但需耗費大量的電力與水源，生產過程中還會產生嚴重的高汙染氣體與廢棄物，若發生汙染將造成極大的衝擊，故環評需更加慎重。

然而，高雄市政府只想要經濟發展，輕忽環境風險。28日一連通過二關，上午經高雄環保局正式公告解除汙染管制，下午「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明書」專案小組第二次初審會，歷經3小時討論，決議通過環境影響評估審查，無須進入第二階段環境影響評估。之所以能快速通過，乃系高雄市政府採取巧的作法，不僅放水，還是三重大放水：

放水一：逃避中央審查。依據《環境影響評估法施行細則》附表一明文:開發面積逾三十公頃的園區，環境影響評估審查及監督主管機關為中央主管機關。高雄煉油廠面積廣達262公頃，受汙染土地也廣及176.7公頃。然楠梓產業園區環評審查第一期開發計畫僅29.83公頃，刻意將園區面積低於三十公頃，即可交由地方主管機關-高雄市環保局審查，免除中央主管機關-環保署的審查。

放水二：規避二階審查。《環境影響評估法施行細則》附表二規定:園區面積達一百公頃以上，應進行「第二階段環境影響評估」之開發行為。如前所述高雄市政府第一期開發計畫先推出29.83公頃，未來再以第二期、第三期等分期開發，用以規避繁雜的二階環評。

放水三：科學園區用產業園區偷渡。該地最終將規劃成科技部管轄的科學園區，台積電始能享有進口自用機器、設備、原料、燃料、物料及半製品免徵進口稅捐、貨物稅及營業稅等租稅優惠，以及研究發展獎勵。

高雄市竟先以《產業創新條例》，設立地方層級的「產業園區」。規避新設科學園區需完成《科學園區設置管理條例》與「新設（含擴建）科學園區政策評估說明書」等規範，通過生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等環境影響評估審查，過程十分複雜且審查時間相當冗長，二者在環評標準上有極大的差距。

例如: 專為台積電2奈米製程的，科技部新竹科學園區管理局寶山2期擴建計畫，歷經專案小組4次初審，竹科管理局還提出2030年達到100%使用再生水、2050年全面使用再生能源等嚴苛的條件才勉強過關。

易言之，市政府應打算先通過簡單地方層級的產業園區環評，就讓台積電先啟動建廠，再同步申請變更為科學園區，由於汙染土地整治有相當的難度，加上台積電工程浩大，預計也要2024年才能量產，只要在二年間通過變更，台積電屆時就可以享有科學園區的租稅優惠與研發獎勵。

事實上，政府袒護台積電已經是慣犯，竹科寶山擴建計畫，2019年先推第一期32公頃：隔年又立即提出91公頃的第二期，就被環保人士批評原本可同時推出的開發計畫，卻將超過百公頃的園區，分割成二期陸續推出，顯然是逃避二階審查。高雄市政府處理台積電高雄廠做法，環評三重大放水，情節較寶山計畫更為誇張，已完全破壞《環境影響評估法》的立法意旨。