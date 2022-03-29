工業富聯參與設立興微基金 致力高端精密製造產業投資

鴻海（2317）旗下工業富聯今(29)日公告，與北京智路資產管理有限公司（簡稱智路資本）簽訂「興微（廣州）產業投資合夥企業（有限合夥）合夥協議」，以有限合夥人身份投資興微基金98億元（人民幣，下同），資金來源為公司自有資金。投資目的為透過投資高端精密製造產業專案，實現投資收益。

興微基金募資總規模為98.01億元，經營範圍係以自有資金從事投資活動。投資人及出資額分別為工業富聯出資98億元，智路資本出資0.1億元；智路資本同時也擔任興微基金的普通合夥人、執行事務合夥人，同時也為興微基金的基金管理人。

工業富聯在上週公布的2021年度業績報告中指出，通信及移動網路設備、雲計算、工業互聯網三大業務區塊均穩定增長，總計創造4395.57億元營收，同比增長1.8%；歸屬於上市公司股東的淨利潤200.1億元，同比增加14.8%，營收、利潤均創下歷史新高。再度達成「營業收入、營業利潤、淨利潤」以及「營業利潤率、毛利率、淨利率」的三額、三率、三升的盈利目標。

2021年的股利同時公布，工業富聯擬向全體股東派發每10股人民幣5元(含稅)的現金紅利，分紅總額近100億元，同比去年翻倍成長。除了公司盈利能力持續提升外，工業富聯將繼續挖掘縱深，鞏固高端精密智造的領先地位；另一方面，橫向拓展產業佈局，在半導體、新能源汽車、元宇宙等領域把握機會，開創第二增長曲線。

根據上海證券交易所股票上市規則、富士康工業互聯網股份有限公司章程、富士康工業互聯網股份有限公司對外投資管理制度之相關規定，本次投資無需提交公司董事會和股東大會審議批准。本次投資不涉及關聯交易，也不構成上市公司重大資產重組管理辦法規定的重大資產重組。