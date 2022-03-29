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十銓科技ELITE SO-DIMM DDR5記憶體 輕鬆升級筆電效能

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導
十銓推出ELITE SO-DIMM DDR5標準型記憶體。圖／公司提供。
十銓推出ELITE SO-DIMM DDR5標準型記憶體。圖／公司提供。

憶體模組廠十銓（4967）以研發實力引領DDR5世代演進，除以超頻DDR5旋風馳騁電競記憶體市場外，同時瞄準受惠於遠端及移動型工作趨勢的筆記型電腦市場，今（29）日推出ELITE SO-DIMM DDR5標準型記憶體，以全新4,800MHz超高時脈及單雙通多元規格，為筆電使用者量身打造記憶體輕鬆升級的絕佳配備。

十銓表示，TEAMGROUP ELITE SO-DIMM DDR5記憶體擁有DDR5記憶體標準頻率4,800MHz，相較標準型DDR4上限3,200MHz頻率提升高達50%，而工作電壓自DDR4的1.2V下降至DDR5標準電壓1.1V，能有效減少筆電功耗，並延長待機時間，大幅增進其外出攜帶時的行動便利性，為筆電不可或缺的性能升級。

此外，DDR5具備DDR4的二倍Burst Length，可提高記憶體單次讀寫資料量，而DDR5特有的Same-Bank Refresh指令可同步於多個儲存單元內處理資料，皆使筆電在記憶體升級為DDR5後，得以大幅提升其作業效率及儲存效能，滿足多工處理需求。

十銓指出，針對ELITE SO-DIMM DDR5推出齊全規格，包含8GB至32GB的單雙通容量，符合各式筆電擴增限制及多元的使用者需求，並將於2022年4月中在北美Amazon及Newegg通路首波上市販售。

十銓強調，除筆電應用外，TEAMGROUP ELITE SO-DIMM DDR5記憶體計畫於未來廣泛支援Intel NUC平台及Mini-ITX主機板的迷你電腦等設備，強勢拓展DDR5兼具高時脈、省電及高穩定度的SO-DIMM記憶體應用市場。

十銓推出ELITE SO-DIMM DDR5標準型記憶體。圖／公司提供。
十銓推出ELITE SO-DIMM DDR5標準型記憶體。圖／公司提供。

記憶體 筆電 十銓 筆記型電腦

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