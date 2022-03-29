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集邦估至2025年 Arm架構伺服器滲透率達22%

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

集邦科技今日發布最新調查報告指出，採用Arm架構的伺服器，受惠企業對人工智慧、高效能運算等數位轉型需求加速，帶動雲端採用比例增加，主要雲端服務業者導入比率顯著提升，預估到2025年，Arm架構在資料中心伺服器滲透率將達22%，相關供應鍵連帶受惠。

集邦指出，Arm架構處理器過去數年在行動終端、物聯網等領域發展已愈趨成熟，但在伺服器領域的進展卻相對緩慢，但近年企業對於雲端工作負載轉趨多元，市場開始關注Arm架構處理器在資料中心能產生的效益。

集邦認為，Arm架構處理器有三大優勢，其一，得以支援資料中心多元且變化快速的工作負載，具備較佳的擴展性與性價比。其二，對於不同的利基型市場提供更高的客製化，生態系統也更為彈性。其三，體積相對較小，符合現今微型資料中心的需求。

受地緣政治及各國加強數據主權影響，各大雲端服務和電信業者都積極發展微型資料中心，帶動Arm架構處理器在資料中心的滲透率提升。從目前導入的雲端服務業者來看，以AWS為首的Graviton最具市場規模，並於2021年開始逐漸滲透市場。

集邦也觀察到，AWS在2021年Arm架構處理器的部署，已達其整體伺服器建置的15%，預估2022年將超過20%，進而刺激其他主要的雲端服務供應商跟進，開始在晶圓廠開案，若測試順利預期於2025年開始批量導入。

此外，據Arm先前發布的Neoverse Platform規劃裡，Platform Roadmap也將是帶動滲透率的關鍵之一，該產品線是鎖定超大規模資料中心和邊緣運算基礎設施而設置。

不過，集邦進一步指出，目前x86仍為市場主流，且現階段Arm架構伺服器處理器供應商僅維持小批量的接單生產，並以超大規模資料中心為主，在企業資料中心導入又更為緩慢，因此2025年前，Arm架構伺服器，仍難以和x86架構伺服器抗衡。

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