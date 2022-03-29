傳承半導體火炬 矽品精密拉手暨南大學

傳承半導體火炬中台灣不缺席！國際封測大廠矽品精密攜手暨南國際大學，規劃第二季企業導師活動、校園技術講座與大四下學期月薪2到6個月實習，今(29)天正式進行產學合作簽約，期盼打造國家級封測菁英。

臺灣半導體產業牽動著全球未來的發展脈動，IC封測身在其中更是不可或缺的一環，看好未來10年元宇宙、自動駕駛車、人工智慧等產業需求高速發展，新日常生活型態已完全離不開IC晶片。

半導體產業成為目前含金量最高的前三大產業，矽品精密搶先在中、彰地區擴廠，可預期大中部地區（中、彰、投、雲）將成為半導體產業重鎮，攜手暨南大學全面推展產學合作，形塑產學雙贏運作模式，讓學生畢業即就業，接軌國際，成就更美好的未來。

矽品精密簡坤義行政長表示，矽品精密為中部地區最大封測廠，年營收約1,078億，員工人數達2.3萬人；母公司日月光投控（3711）集團年營收5,700億，集團市占率穩居世界第一，多年來與國際頂尖業者合作開發先進封裝技術，深知人才資本才是驅動台灣半導體產業前進成長的動能，因此致力在地人才培養，並著重「務實致用」。

科技領域專家暨南大學校長武東星表示，矽品精密為IC封測領航標竿企業，此次產學合作因應當前科技產業用人需求，希望成為學生進入半導體產業的敲門磚，全面開啟產學合作。目前規劃企業導師活動、校園技術講座與大四下學期月薪實習等，幫助學生提早了解半導體產業，可對接半導體熱門職缺。