快訊

疫情多點爆發「是警訊」為何不升級？陳時中這樣說

威爾史密斯打人 妮可基嫚嚇到「下巴掉下來」實情曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TrendForce：預估至2025年ARM架構伺服器滲透率達22%

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
據TrendForce研究顯示，近年企業對於人工智慧、高效能運算等數位轉型需求加速，帶動雲端採用比例增加，情境示意圖。圖／Ingimage
據TrendForce研究顯示，近年企業對於人工智慧、高效能運算等數位轉型需求加速，帶動雲端採用比例增加，情境示意圖。圖／Ingimage

據TrendForce研究顯示，近年企業對於人工智慧、高效能運算等數位轉型需求加速，帶動雲端採用比例增加，全球主要雲端服務業者為提升服務彈性，陸續導入ARM架構伺服器，預期至2025年ARM架構在資料中心伺服器滲透率將達22%。

而ARM架構處理器過去數年在行動終端、物聯網等領域發展已愈趨成熟，但在伺服器領域的進展卻相對緩慢，惟近年企業對於雲端工作負載轉趨多元，市場開始關注ARM架構處理器在資料中心能產生的效益。TrendForce認為，ARM架構處理器有三大優勢，其一，得以支援資料中心多元且變化快速之工作負載，具備較佳的擴展性與性價比。其二，對於不同的利基型市場提供更高的客製化，生態系統也更為彈性。其三，體積相對較小，符合現今微型資料中心的需求。

受地緣政治及各國加強數據主權（Data Sovereignty）影響，各大雲端服務和電信業者都積極發展微型資料中心，此將進一步帶動ARM架構處理器在資料中心的滲透。與此同時，從目前導入的雲端服務業者來看，以AWS為首的Graviton最具市場規模，並於2021年開始逐漸滲透市場。TrendForce也觀察到，AWS在2021年ARM架構處理器的部署已達其整體伺服器建置的15%，並將於2022年超過20%。從而刺激其他主要的雲端服務供應商跟進，開始在晶圓廠開案，若測試順利預期於2025年開始批量導入。

此外，據ARM先前發布的Neoverse Platform規劃裡，Platform Roadmap也將是帶動滲透率的關鍵之一，該產品線是鎖定超大規模資料中心和邊緣運算基礎設施而設置。不過，值得一提的是，由於目前x86仍為市場主流，且現階段ARM架構server CPU供應商僅維持小批量的接單生產，並以超大規模資料中心為主，在企業資料中心之導入又更為緩慢，故TrendForce認為，2025年前ARM架構伺服器要與x86架構伺服器抗衡仍有一定難度。

雲端服務 Arm

延伸閱讀

集邦：2025年ARM架構伺服器滲透率達22%

中國移動One OS加入中國RISC-V產業聯盟

Softbank可能與高盛銀行洽談協助Arm重新掛牌上市事宜

讓營運成本達成合理平衡 Arm證實將在全球裁撤約1000名員工

相關新聞

矽品攜手暨南大學 共育半導體關鍵人才

國際封測大廠矽品精密與國立暨南國際大學今（29）日舉辦產學合作簽約儀式，此次跨界合作接軌產學，共育國家級封測菁英人才，以...

TrendForce：預估至2025年ARM架構伺服器滲透率達22%

據TrendForce研究顯示，近年企業對於人工智慧、高效能運算等數位轉型需求加速，帶動雲端採用比例增加，全球主要雲端服...

集邦：2025年ARM架構伺服器滲透率達22%

集邦（TrendForce）研究顯示，近年企業對於人工智慧、高效能運算等數位轉型需求加速，帶動雲端採用比例增加，全球主要...

宏碁電競筆電 躍上1、2月墨西哥市佔冠軍

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）電競筆電在墨西哥表現卓越，自今年元月份起，即以33%市占率躍上當地冠軍寶座；2月份...

上海封城 仁寶副董陳瑞聰：很麻煩 成本壓力大

針對深圳與上海接續封城，打亂全球供應鏈，成本跟著上升？仁寶（2324）副董事長陳瑞聰今（29）日表示，蠻麻煩的，中國大陸...

遠傳發行電信業首檔社會責任債券

遠傳持續以實質行動投入永續發展，今（29）日宣布發行台灣電信業首檔「社會責任債券」，發行金額為新台幣27億元，發行年期為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。