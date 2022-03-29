TrendForce：預估至2025年ARM架構伺服器滲透率達22%

據TrendForce研究顯示，近年企業對於人工智慧、高效能運算等數位轉型需求加速，帶動雲端採用比例增加，全球主要雲端服務業者為提升服務彈性，陸續導入ARM架構伺服器，預期至2025年ARM架構在資料中心伺服器滲透率將達22%。

而ARM架構處理器過去數年在行動終端、物聯網等領域發展已愈趨成熟，但在伺服器領域的進展卻相對緩慢，惟近年企業對於雲端工作負載轉趨多元，市場開始關注ARM架構處理器在資料中心能產生的效益。TrendForce認為，ARM架構處理器有三大優勢，其一，得以支援資料中心多元且變化快速之工作負載，具備較佳的擴展性與性價比。其二，對於不同的利基型市場提供更高的客製化，生態系統也更為彈性。其三，體積相對較小，符合現今微型資料中心的需求。

受地緣政治及各國加強數據主權（Data Sovereignty）影響，各大雲端服務和電信業者都積極發展微型資料中心，此將進一步帶動ARM架構處理器在資料中心的滲透。與此同時，從目前導入的雲端服務業者來看，以AWS為首的Graviton最具市場規模，並於2021年開始逐漸滲透市場。TrendForce也觀察到，AWS在2021年ARM架構處理器的部署已達其整體伺服器建置的15%，並將於2022年超過20%。從而刺激其他主要的雲端服務供應商跟進，開始在晶圓廠開案，若測試順利預期於2025年開始批量導入。

此外，據ARM先前發布的Neoverse Platform規劃裡，Platform Roadmap也將是帶動滲透率的關鍵之一，該產品線是鎖定超大規模資料中心和邊緣運算基礎設施而設置。不過，值得一提的是，由於目前x86仍為市場主流，且現階段ARM架構server CPU供應商僅維持小批量的接單生產，並以超大規模資料中心為主，在企業資料中心之導入又更為緩慢，故TrendForce認為，2025年前ARM架構伺服器要與x86架構伺服器抗衡仍有一定難度。