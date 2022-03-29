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上海封城 仁寶副董陳瑞聰：很麻煩 成本壓力大
針對深圳與上海接續封城，打亂全球供應鏈，成本跟著上升？仁寶（2324）副董事長陳瑞聰今（29）日表示，蠻麻煩的，中國大陸工資漲得太離譜，代工廠的成本壓力很大，至於客戶是否加速讓代工廠去越南？他說，這要看客戶承受度到哪裡。
針對近期消費性電子產品需求下滑，陳瑞聰表示，仁寶在先前法說會已釋出，教育用的Chromebook筆電需求確實有掉下來，不過，商用、電競筆電還是有成長，但Chromebook掉下來的比較多，需求量確實沒有以前多。
面對通膨飆升，是否影響終端消費性電子產品需求？陳瑞聰說，對ICT產業影響應有限，目前蘋果的iPhone還是缺貨，但是公司的存貨金額，大家都已在管控了。
面對大陸的封城，他說，確實蠻麻煩，缺工也讓工資漲得太離譜，成本壓力很大，至於是否會加速前往越南，要看客戶承受度到哪裡。
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