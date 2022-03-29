遠傳發行電信業首檔社會責任債券

遠傳持續以實質行動投入永續發展，今（29）日宣布發行台灣電信業首檔「社會責任債券」，發行金額為新台幣27億元，發行年期為5年期，票面利率為0.88%，為單次募集發行最大台幣金額的「社會責任債券」，於升息前夕順利完成訂價並募集發行。

遠傳表示，本次債券募集資金將投入5G建設帶動產業發展、弭平數位落差。這是繼遠傳去年5月、11月與金融業合作發行「永續指數連結商業本票」後，第四次發行永續金融商品，致力兼顧營收成長與ESG（環境、社會、治理）永續發展。

永續金融已成為加速企業邁向永續目標的重要推手，越來越多投資人將 ESG列入投資評估的關鍵考量。

「社會責任債券」是永續發展債券的三項主要債券之一，以改善社會問題為宗旨，籌集資金將全數用於社會效益相關投資計畫，被譽為疫情全球流行以來，最能發揮社會功能的金融工具。遠傳之所以能在短時間內成功推出四次永續金融商品，歸功於長期將永續發展列入核心營運策略，善用自身影響力，支持永續發展、追求社會共好的行動力量。

遠傳長期響應聯合國SDGs（Sustainable Development Gaols）永續發展目標，運用「遠傳5G大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端、資安技術力，攜手策略夥伴發展經濟、社會、環境等不同領域創新專案，包含深耕智慧醫療領域，2020年率先在台東打造全國第一個5G遠距診療場域，更進一步在新北市實現全台第一個5G糖尿病連續式醫療照護服務，以網路取代馬路，大幅提升偏鄉患者的就醫的便利性，創造多元的永續價值。

遠傳永續經營績效屢獲國內外權威機構肯定，連續三年入選最高等級DJSI道瓊永續世界指數成分股，連續七年名列DJSI新興市場成分股。全球權威碳揭露組織CDP公布2021年遠傳在氣候變遷評比獲得B評級，其中在氣候治理、減排倡議行動、環境目標3個項目獲評最高分「A」領袖級。更連續七年獲台灣證券交易所「公司治理評鑑」前5%最高榮耀；多年蟬聯台灣企業永續獎（TCSA）前十大永續典範公司獎殊榮。未來遠傳將持續發揮關鍵影響力，將企業社會責任視為核心價值，實踐永續發展目標。