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華碩與國衛院合作 打造台灣首座生醫AI超級電腦

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
華碩今由董事長施崇棠（右2）領軍，與國家衛生研究院、NVIDIA策略結盟，啟動「AI生醫資訊創新研究暨應用服務中心」合作案。記者吳凱中/攝影
華碩今由董事長施崇棠（右2）領軍，與國家衛生研究院、NVIDIA策略結盟，啟動「AI生醫資訊創新研究暨應用服務中心」合作案。記者吳凱中/攝影

為發展醫藥科技、實現精準健康，華碩（2357）今與國家衛生研究院、NVIDIA策略結盟，啟動「AI生醫資訊創新研究暨應用服務中心」合作案，結合醫藥衛生研究數據、AI雲端技術與高速運算伺服器，打造台灣首座生醫專用AI超級電腦。除應用於精準健康、疫苗開發與新藥研究等國家級任務所需之超高速運算，華碩更投入AI專家與國衛院合作，持續深化健康大數據、生醫AI模型，加速台灣生醫產業AI應用發展。

華碩董事長施崇棠出席合作儀式表示，華碩很高興與NVIDIA合作，以累積多年的AI雲端核心技術，為國衛院打造台灣第一座生醫專用的AI超級電腦，對台灣接下來的疫苗開發、新藥探索等國家級任務有所貢獻，更期待未來與國衛院攜手，加速推動台灣生技產業的數位創新。

施崇棠指出，疫情讓台灣發現發展生醫的重要性，其中超級電腦是成功關鍵，華碩投入AI、雲端領域多年，且在超級電腦建置到服務營運上，已累積最完整的經驗，並有數百名工程師團隊，打造出台灣杉二號的成功經驗。

本次合作，華碩提供雲端架構軟體中心(OCIS)研發的AIHPC雲端平台、台灣智慧雲端服務(TWS)的維運諮詢服務及訓練，並導入多體學巨量分析軟體、醫療影像辨識軟體、藥物/疫苗開發軟體等完整規劃，與國衛院共組研發團隊，排除技術障礙，順利開發AI模型。協助國衛院提升AI核心能量，擴大國家生醫智庫的服務量能。展望未來，生醫AI超級電腦將與學研醫療機構及產業界攜手，開發多元生醫領域的創新及應用，接軌國際、深化台灣醫療科技的全球能見度。

雲端服務 華碩 超級電腦

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