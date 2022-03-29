快訊

克里斯洛克「故意開病人玩笑」？友人為他喊冤 曝背後實情

評／台上一記耳光震撼奧斯卡 不容褻瀆的電影神殿恐不再？

烏俄戰爭、大陸疫情影響 華碩施崇棠：大家繼續努力吧

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

近期烏俄戰爭影響歐美市場需求，以及中國大陸新冠疫情影響電子供應鏈，引發市場擔心整體經濟景氣下滑，對此，PC品牌大廠華碩（2357）董事長施崇棠今（29）日指出，「大家繼續努力吧！」

華碩今日與國家衛生研究院、NVIDIA策略結盟，啟動「AI生醫資訊創新研究暨應用服務中心」合作案，會中媒體提問施崇棠有關烏俄戰爭影響歐美市場需求，以及中國大陸近期新冠疫情影響電子供應鏈等，對此，施崇棠簡單回應「大家繼續努力吧！」

展望今年首季營運，華碩先前指出，烏俄戰爭可能影響市場需求及總體經濟，而俄羅斯占全球GDP約 2%，占PC市場比重也大約2%，華碩將此變數納入考量，預期第1季度PC、零組件業務業績將呈現個位數季減，但PC年對年將增長四成，而零組件業務因去年加密貨幣帶動營收及出貨基期變高，因此估首季相比去年同期持平。

展望全年營運，華碩共同執行長許先越指出，儘管市場擔心2022年PC產業出貨量會衰退，但華碩仍對市況審慎樂觀，並已定下積極成長目標，公司內部設定要超越產業平均值。

個別業務方面，華碩認為顯卡上半年能見度仍高，預期整體出貨、營收仍將維持雙位數年增長。並持續看好電競、創作者、商用等細分市場，設下全年至少雙位數增長的目標。

華碩 施崇棠

延伸閱讀

衰捲俄烏戰爭 華碩董座施崇棠公開出席活動

大陸日增本土新冠感染6,886例 上海破4,000例最多

華碩、技嘉 認購發燒

烏俄戰爭看見無人機重要性 蔡英文：在嘉義打造國家隊

相關新聞

國衛院、華碩、NVIDIA打造台灣生醫界第一座AI超級電腦

國衛院、華碩、NVIDIA今（29）日舉辦「AI生醫資訊創新研究暨應用服務中心啟航儀式」，這是台灣生醫領域第一座專用的A...

台積、三星表達爭取美國獎勵優惠立場 陸行之這樣解讀

根據彭博資訊報導指出，台積電（2330）、三星都表達希望獲得美國政府獎勵優惠的立場，知名半導體產業分析師陸行之今（29）...

衰捲俄烏戰爭 華碩董座施崇棠公開出席活動

華碩電腦（2357）今（29）日與國衛院、NVIDIA共同舉辦「AI生醫資訊創新研究暨應用服務中心合作啟航儀式」，協力打...

國衛院、華碩雲端、NVIDIA 三方共建AI生醫資訊中心

國家衛生研究院今（29）日宣布，為了推展人工智慧在生醫領域的創新及應用，與華碩雲端公司、NVIDIA三方合作，建置AI生...

顯示器大展將登場 大廠強攻Micro LED 、元宇宙技術

顯示器年度大展下（4）月登場，國際大廠紛紛強攻Micro LED 開拓元宇宙關鍵技術。面板雙虎友達（2409）、群創（3...

NFT的發展起源...從安迪• 沃荷的普普藝術說起

對於NFT而言，發展史可以算是相當模糊。安迪•沃荷(Andy Warhol)與普普藝術(Pop Art)的故事、Beeple與其賽博龐克(Cyberpurk)作品的傳奇，當然還有數位藝術創新者們豐富的經歷，都在NFT發展始終扮演至關重要的角色。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。