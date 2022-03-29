烏俄戰爭、大陸疫情影響 華碩施崇棠：大家繼續努力吧

近期烏俄戰爭影響歐美市場需求，以及中國大陸新冠疫情影響電子供應鏈，引發市場擔心整體經濟景氣下滑，對此，PC品牌大廠華碩（2357）董事長施崇棠今（29）日指出，「大家繼續努力吧！」

華碩今日與國家衛生研究院、NVIDIA策略結盟，啟動「AI生醫資訊創新研究暨應用服務中心」合作案，會中媒體提問施崇棠有關烏俄戰爭影響歐美市場需求，以及中國大陸近期新冠疫情影響電子供應鏈等，對此，施崇棠簡單回應「大家繼續努力吧！」

展望今年首季營運，華碩先前指出，烏俄戰爭可能影響市場需求及總體經濟，而俄羅斯占全球GDP約 2%，占PC市場比重也大約2%，華碩將此變數納入考量，預期第1季度PC、零組件業務業績將呈現個位數季減，但PC年對年將增長四成，而零組件業務因去年加密貨幣帶動營收及出貨基期變高，因此估首季相比去年同期持平。

展望全年營運，華碩共同執行長許先越指出，儘管市場擔心2022年PC產業出貨量會衰退，但華碩仍對市況審慎樂觀，並已定下積極成長目標，公司內部設定要超越產業平均值。

個別業務方面，華碩認為顯卡上半年能見度仍高，預期整體出貨、營收仍將維持雙位數年增長。並持續看好電競、創作者、商用等細分市場，設下全年至少雙位數增長的目標。