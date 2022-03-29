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俄烏戰爭來亂、PC需求減緩？華碩董座施崇棠這樣回

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

華碩電腦（2357）今（29）日與國衛院、NVIDIA共同舉辦「AI生醫資訊創新研究暨應用服務中心合作啟航儀式」，會後面對詢問有關今年PC產業需求可能減緩的問題，對此華碩董事長施崇棠僅表示「大家繼續努力吧！」

華碩與國衛院、NVIDIA協力打造台灣第一座醫藥衛生專用超級電腦，協助台灣產業新藥開發、疫苗研究、精準醫療等國家級任務，加速台灣生醫產業AI應用發展。

華碩近期衰捲入俄烏戰爭，被烏克蘭副總理兼數位部長費多洛夫（Mykhailo Fedorov）在推特呼籲華碩（ASUS）退出俄羅斯市場的事件後，這次為華碩董事長施崇棠首次公開出席活動。

施崇棠致詞表示，此波疫情讓台灣覺得發展生技醫療的重要性，善用AI、雲端與超級電腦等數位科技，更是其中關鍵，華碩投入AI雲端技術多年，包含雲端軟體研發、超級電腦的建置及服務營運，華碩累積完整經驗，且擁有數百名工程團隊，過去幾年為了台灣打造高速運算平台、次世代基因定序、生醫大數據分析等，在數據加值有所投入，華碩不斷在數位科技應用、精準醫療累積核心能力。

施崇棠表示，很榮幸與NVIDIA打造國衛院第一台超級電腦，相信對疫苗開發、新藥探索有所貢獻，加速推對台灣生技產業的數位創新。

不過會後詢問PC產業需求可能減緩、對於商業PC需求的看法等問題，施崇棠僅表示「大家繼續努力吧！先專注在今天這個活動」。

華碩 施崇棠 超級電腦

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