快訊

克里斯洛克「故意開病人玩笑」？友人為他喊冤 曝背後實情

評／台上一記耳光震撼奧斯卡 不容褻瀆的電影神殿恐不再？

遠傳發行電信業首檔「社會責任債券」 發行金額27億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
遠傳發行電信業首檔「社會責任債券」。(圖：遠傳提供)
遠傳發行電信業首檔「社會責任債券」。(圖：遠傳提供)

遠傳持續以實質行動投入永續發展，今（29）日宣布發行台灣電信業首檔「社會責任債券」，發行金額為27億元，發行年期為5年期，票面利率0.88%，為單次募集發行最大台幣金額的「社會責任債券」，在升息前夕順利完成訂價並募集發行。

遠傳表示，這次債券募集資金將投入5G建設帶動產業發展、弭平數位落差。這是繼遠傳去年5月、11月與金融業合作發行「永續指數連結商業本票」後，第四次發行永續金融商品，致力兼顧營收成長與ESG（環境、社會、治理）永續發展。

遠傳指出，永續金融已成為加速企業邁向永續目標的重要推手，越來越多投資人將 ESG列入投資評估的關鍵考量；「社會責任債券」是永續發展債券的三項主要債券之一，以改善社會問題為宗旨，籌集資金將全數用於社會效益相關投資計畫，被譽為疫情全球流行以來，最能發揮社會功能的金融工具。

遠傳強調，能在短時間內成功推出四次永續金融商品，歸功於長期將永續發展列入核心營運策略，善用自身影響力，展現支持永續發展、追求社會共好的行動力量。

遠傳表示，長期響應聯合國SDGs(Sustainable Development Gaols)永續發展目標，運用「遠傳5G大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端、資安技術力，攜手策略夥伴發展經濟、社會、環境等不同領域創新專案，包含深耕智慧醫療領域，2020年率先在台東打造全國第一個5G遠距診療場域，更進一步在新北市實現全台第一個5G 糖尿病連續式醫療照護服務，以網路取代馬路，大幅提升偏鄉患者的就醫的便利性，創造多元的永續價值。

遠傳 債券 5G

延伸閱讀

兒童節卡通看到飽 friDay影音推免費專區 台灣大申辦Disney+指定方案抽野餐組

數位經濟主題債券 深交所首發

亞太電小股東組自救會 遠傳、亞太電表示尊重

遠傳打造5G智慧旅運 加速港都轉型

相關新聞

國衛院、華碩、NVIDIA打造台灣生醫界第一座AI超級電腦

國衛院、華碩、NVIDIA今（29）日舉辦「AI生醫資訊創新研究暨應用服務中心啟航儀式」，這是台灣生醫領域第一座專用的A...

台積、三星表達爭取美國獎勵優惠立場 陸行之這樣解讀

根據彭博資訊報導指出，台積電（2330）、三星都表達希望獲得美國政府獎勵優惠的立場，知名半導體產業分析師陸行之今（29）...

衰捲俄烏戰爭 華碩董座施崇棠公開出席活動

華碩電腦（2357）今（29）日與國衛院、NVIDIA共同舉辦「AI生醫資訊創新研究暨應用服務中心合作啟航儀式」，協力打...

國衛院、華碩雲端、NVIDIA 三方共建AI生醫資訊中心

國家衛生研究院今（29）日宣布，為了推展人工智慧在生醫領域的創新及應用，與華碩雲端公司、NVIDIA三方合作，建置AI生...

顯示器大展將登場 大廠強攻Micro LED 、元宇宙技術

顯示器年度大展下（4）月登場，國際大廠紛紛強攻Micro LED 開拓元宇宙關鍵技術。面板雙虎友達（2409）、群創（3...

NFT的發展起源...從安迪• 沃荷的普普藝術說起

對於NFT而言，發展史可以算是相當模糊。安迪•沃荷(Andy Warhol)與普普藝術(Pop Art)的故事、Beeple與其賽博龐克(Cyberpurk)作品的傳奇，當然還有數位藝術創新者們豐富的經歷，都在NFT發展始終扮演至關重要的角色。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。