台積、三星表達爭取美國獎勵優惠立場 陸行之這樣解讀

根據彭博資訊報導指出，台積電（2330）、三星都表達希望獲得美國政府獎勵優惠的立場，知名半導體產業分析師陸行之今（29）日表示，「看起來之前 I 公司（指英特爾）去年7月6日在 POLITICO 投書有效果」，他同時認為，台積電及三星若拿不到合理補助，是否該暫緩在美國高成本的投資，「免得變成競爭者的職業訓練所」；陸行之針對這則新聞也提出三點看法。

美國聯邦政府針對晶片廠在美國設廠，推出520億美元的優惠補助；台積電已決定投資120億美元，三星投資170億美元，準備在美國本土設立晶圓廠。美國晶片巨頭英特爾先前曾建議，美國政府的補貼應僅限美國企業可以獲取，不過隨後沒有再重覆這項說法。

根據彭博資訊報導，台積電及三星已向美國政府表達，希望外國半導體廠在美國設立工廠時，也能獲得美國政府為鼓勵晶片生產本土化而推出的獎勵優惠措施的立場。

針對這則報導，陸行之今日在臉書發文表達看法，他表示，「看起來之前 I 公司在去年7月6日在 POLITICO 投書有效果，現在是T公司及三星要考慮要是拿不到合理補助，是不是該暫緩在美國Arizona州高成本的投資，免得變成競爭者的職業訓練所」。

陸行之以三點看法來解讀這則新聞，他說，第一， T公司（指台積電）說美國政府補助半導體公司不應該以總部設立地點來看，也應該考慮公司是誰持有的，T公司目前外資持有近80%，美國資金應該超過50%吧。

第二，看起來T公司要把一堆在台員工請到美國幫忙開疆闢地，但美國移民法似乎不太友善。

第三， T公司建議美國發展半導體應集中在先進技術研發，而不是弄個市場已經有的製程跟產能來複製。

陸行之認為，「第三點這部分有點廢話，新入競爭者好像都是搞複製先，再來弄創新，全球只有少數科技公司一開始就搞破壞式創新，但缺乏執行力，失敗率就比較高，猜猜看哪幾家」。